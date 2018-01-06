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Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 12:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

Banu Mısırlıoğlu, 3’üncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra kansere yakalandı. Kemoterapiyi reddeden kadın, aç kalarak kanseri yenebileceğini düşündü. Doktorlar bilimsel açıdan mümkün olmadığını söylemesine rağmen açlık orucuna devam eden Mısırlıoğlu, yaşamını yitirdi.

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Aydın'da yakalandığı kansere açlıkla direnmeye çalışırken hayatını kaybeden 44 yaşındaki Banu Mısırlıoğlu'nun 11 aylık bebeği de annesiz kaldı. Efeler ilçesinde yaşayan evli ve üç çocuk annesi Mısırlıoğlu'na 14 Şubat'ta son çocuğunu dünyaya getirmesinin ardından rahatsızlanarak başvurduğu hastanede rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu.

ARAŞTIRMA YAPTI

7 buçuk santimetre büyüklüğündeki tümörle birlikte hastalığının dördüncü evresinde olduğunu öğrenen Mısırlıoğlu'na, yaşama şansının yüzde 20 olduğu söylendi. Mısırlıoğlu, yeni dünyaya getirdiği kızı için kemoterapi tedavisini reddederek yaptığı araştırmalar sonucunda aç kalmanın kanserli hücreleri yok ettiği bilgisine ulaşınca açlık orucuna başladı.

'BİLİMSEL DEĞİL'

Kansere açlıkla direnmeye çalışan Mısırlıoğlu'nun hayata tutunmak için verdiği mücadeleyi okurlarına duyuran Yeni Asır, Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sabri Barutça'nın, aç kalarak kanseri yenmenin bilimsel açıdan mümkün olmadığı şeklinde açıklamasına haberde yer vermişti.

ÖLÜMLE KUMAR OYNADI

Uzmanların uyarısına rağmen ölümle adeta kumar oynayan Mısırlıoğlu, geçen yıl 14 Haziran'dan bu yana açlık orucu tutuyordu. İlk başta hastalığının iyileşme göstermesine rağmen ilerleyen zamanda vücudunun direnci azalan Mısırlıoğlu, geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Ankara Onkoloji Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YASA BOĞULDULAR

Kanserle savaşını kaybeden Mısıroğlu, 11 aylık Kayra bebeği ile birlikte üç çocuğunu yetim bıraktı. Mısırlıoğlu'nun cenazesi Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Mısırlıoğlu'nun ölümüyle yasa boğulan arkadaşları ve sevenleri sosyal medyadan baş sağlığı mesajları paylaştı.

(Yeni Asır)

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Anahtar Kelimeler:
kanser Kemoterapi Banu Mısırlıoğlu

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
kanser grip gibi oldu artık su gibi yakalıyo herkesi ne olucak bu memleketin hali ne olucak bu yediklerimizin hali herşey hormonlu birileri dur desin artık bunaa
O bilerek intiharı seçmiş ama kimse farkında değil :( bende de kanser var ondan biliyorum :(
@cenanyesilyurt Allah şifalar versin ne diyelim.
@cenanyesilyurt kanseri zor bir hastalık. Ancak yaşama severek yenmeyi dener misiniz?
@cenanyesilyurt intihar etmek demek kemoterapi görmek demek 2 halamı 1 amcamı bu ilaçlar öldürdü
Kanserin çaresi çoktan bulundu ama abd yıkılmadan hiçbirşey olmaz
kanser tedavi görüpte iyileşen var kanser ilaçların 2015 bütçesi 257 milyar dolar ülkemizin bütçesinin 1,5 katı ilaç firmaların umutlarını sömürmesine izin vermemek lazım
Yetim değil de öksüz bırakmış olabilir.
olum saati degismez, kadincagiz en azindan cocuguna 11 ay analik yapmis, kemoterapi alsa bu da olmayacakti. imanli ruhunu teslim etmistir İnsallah. Allah sehitlerden saysin.
Sanki bilimsel olan kemoterapi ile bütün kanser hastaları kurtuluyor
Aptal aptal konuşmayın, bilinen en etkili ilaç, şu an için kemoterapi, 4.evre mide kanserini yendik, tabiki tek başına bununla değil lakin, kemoterapi alarak yendik, insanların duygularıyla oynamayın, bilmiyorsanız yorum yapmayın! Sizin bir tanıdığınız bilmem neyle yenmiş olabilir, herkesin kanseri farklıdır! Açın 2 kitap okuyun! Bu kadının ölümünün sorumlusu açlık değil, cahillik ve cahilliğe izin veren, konuştuğuna kimsenin normalde değer vermeyeceği insanların, internetle kişilik sahibi, sözü dinlenir insanlara dönüşmesidir. Unutmayın, 21.yy da cehalet bir seçimdir!
bu zekayla daha fazla zor yaşardı zateb
ağrısı yoksa kemoterapi aldırmak hastaya eziyet etmektir
Canan karatay ve benzerlerinin Reklam uğruna söylediklerinin sonuçları bunlar. Koskoca Yıllarını bu işlere adamış doktorlar dururken, bunakları ve şaklabanları dinlerseniz evlatlarınız yetim kalır böyle...... Kendisine acımadım ama çocuklarına üzüldüm!!!
kemoyu red etmesi normal zaten tüm vücudu zayıflatan direnci düşüren o ..keşke biraz daha iyi beslenip köye yerleşse ama ömür nasip
o duruma düsen insanın ruh halini düşünemiyorum kolay değil kendince çare aramış yapacak birşey yok üzücü
Allah rahmet eylesin.Aç kalarak değilde başka şeyler deneyerek yenmeye çalışsaydı keşke.Mesela eşek sütü veya çim suyu vb.
Allah rahmet eylesin. Kadının kemoterapiyi ret etme sebebi muhtemel kemoterapi'nin kötü huylu hüçrelerle birlikte iyi huylu hüçreleride yok etmesi.. Kemoterapi gören insanlarda immune sistemleri çok dayanlıklı olmalı iyi beslenmeli, gripte vs vs hastalıklarından memkün olduğu kadarı ile uzak durmalı...
2050 yılında İngiltere de her iki kişiden biri kansere yakalnacak ve ölüm nedenleri içinde birinci olacak.
Kanserde aç kalmak yanlış anlaşılan bir durum. Hastanın aynı zamanda Antianjiyogenez (Kanserin kan damarlarının oluşumunu engellemek) yiyeceklerdende aynı anda tüketmesi gerekir. Önem sırasına göre, Enginar, Maydonoz, Çilek, Sarımsak, Kırmızı Üzüm, Lahana, Karnıbahar, Brokoli, Narenciye, Lavanta, Yeşilçay, Zerdeçal (Tüm kanserlerde etkili) bunlardan en önemlileri. Ayrıca bol oksijen ve evde yaptığınız probiyotik yoğurtlada bağışıklık tepkisini artırmanız gerekli. Tam çözüm mü? hayır bir garantisi yok. Ancak kemoterapiyi red edenler için bir seçenek.
Cagin belasi.Usa care bulmus gizli tutuyor.Boylebir sey asla yok.Her yil milyonlarca usa vatandasi da oluyor.Sadece duasi var o da hafif bir turun seni yakalamasi.Bazi turler ilac, kemo tedavileri ile kontrol altinda tutulabiliyor.Bazilari ise 6 ay da maalesef can aliyor...Rabbim, hepimize yardimci olsun.
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