Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Aydın'da yakalandığı kansere açlıkla direnmeye çalışırken hayatını kaybeden 44 yaşındaki Banu Mısırlıoğlu'nun 11 aylık bebeği de annesiz kaldı. Efeler ilçesinde yaşayan evli ve üç çocuk annesi Mısırlıoğlu'na 14 Şubat'ta son çocuğunu dünyaya getirmesinin ardından rahatsızlanarak başvurduğu hastanede rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu.

ARAŞTIRMA YAPTI

7 buçuk santimetre büyüklüğündeki tümörle birlikte hastalığının dördüncü evresinde olduğunu öğrenen Mısırlıoğlu'na, yaşama şansının yüzde 20 olduğu söylendi. Mısırlıoğlu, yeni dünyaya getirdiği kızı için kemoterapi tedavisini reddederek yaptığı araştırmalar sonucunda aç kalmanın kanserli hücreleri yok ettiği bilgisine ulaşınca açlık orucuna başladı.

'BİLİMSEL DEĞİL'

Kansere açlıkla direnmeye çalışan Mısırlıoğlu'nun hayata tutunmak için verdiği mücadeleyi okurlarına duyuran Yeni Asır, Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sabri Barutça'nın, aç kalarak kanseri yenmenin bilimsel açıdan mümkün olmadığı şeklinde açıklamasına haberde yer vermişti.