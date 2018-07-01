MELİKE KINACI - Konya'da, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, kadın doğum uzmanı ve bestekar Alaeddin Yavaşca'nın "Geçmesin Günümüz Sevgilim Yasla" eserini hazırladıkları "Sağlık İçin Çal" klibinde seslendirdi.

Dekanlık personeli Murat Özgökmen öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada doktorlar ve doktor adayları, hastane koridorları, ameliyathaneler, hasta ve hekim odalarında klip için hem enstrüman çaldı hem solistlik yaptı.

Çevre sorunlarına dikkati çekmek için ülkenin dört bir yanından bir araya gelen "Doğa İçin Çal" gönüllülerinden ilham alan ekiptekiler, seslendirdikleri beste ile zor şartlarda hayat kurtaran doktorların sanatsal yönüne de dikkati çekmek istedi.

- "Sağlığa adanmış bir meslek bu"

SÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitede en fazla yayın yapan fakültenin Tıp Fakültesi olduğunu, öğretim üyeleri ve doktor adaylarının özveriyle çalıştığını söyledi.

Doktorların, ülkeyi bilimsel camiada en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Göktaş, "Hekimler, insanların nitelikli ve sağlıklı yaşamı için ömürlerini vakfeden kişilerdir. Yani sağlığa adanmış bir meslek bu. Ancak sadece hasta tedavisi ile ömürlerini sürdürmüyorlar. Aynı zamanda hekimler, insani yönü, sosyokültürel özellikleri olan, toplum lideri olma vasfı taşıyan insanlar. Ülkemizde sanat dünyasına Alaeddin Yavaşca, Münir Nurettin Selçuk gibi çok fazla katkıda bulunmuş hekimlerimiz var. Hekim arkadaşlarımızın sadece doktorluk yapmadığını, sanat faaliyetleri de yürüttüğünü, her şeyleriyle toplumun içinde olduklarını göstermek istedik." ifadelerini kullandı.