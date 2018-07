Doktorlardan şiddet protestosu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Tabip Odası üyesi doktorlar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto için devlet hastanesi önünde eylem yaptı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli doktor Bahattin Ahmet Yalçın'a bir hasta yakını tarafından kaldırım taşıyla yapılan saldırıya Manisa'da sağlık çalışanları tepki gösterdi. Manisa Tabip Odası üyeleri, Manisa Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde bir araya gelip, eylem yaptı. Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, sağlıkta şiddetin engellenemediğini ve her gün yeni vakaların yaşandığını belirterek, "Şiddeti, sağlık hizmetlerinin her noktasında yaygın olarak görüyoruz. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmakta. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemediği, sağlık hizmetlerini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline geldi. Bu durum sürdürülebilir, kabul edilebilir değil. Sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak, şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından sağlık çalışanları hastane önünden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI