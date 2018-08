Doktorların istifası hastaları ortada bıraktı!

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, kamu hastanelerindeki doktorların OHAL döneminde istifa edemediği için OHAL’in kalkmasını beklediklerini, OHAL’in kalkmasıyla istifaların başladığını belirterek şunları söyledi: “Kamu hastanelerindeki doktorlar çalışma şartlarından memnun değil, bu yüzden çok sayıda hekim, istifa ederek özel sektöre geçmektedir.”

TEDAVİ ALIŞTIKLARI ŞEKİLDE SÜRMELİ

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip doktorların eksikliğinin ve değişikliğinin kanser hastalarının tedavisini nasıl etkileyeceğini şöyle anlattı: “Onkoloji hastaları tanısından, tedavisine, sosyal ve psikolojik desteğin bir bütün olarak verilebildiği kapsamlı onkoloji merkezlerinde yapılmalıdır. Her hastanenin az sayıda tıbbi onkolog aracılığı ile verebileceği bir hizmet değildir. Altyapısının uygun olması, yöneticilerinin onkoloji hastaları konusunda farkındalığının olması gerekir. Hastaların mağdur olmaması için maddi ve manevi çalışma yükünün çok fazla olduğu bu alanın özellikle her anlamda desteklenmesi gerek. Hastaların alıştığı ortamlarda tedavilerinin devam edebilmesi onların psikolojileri açısından önemli. Çünkü hastaların durumunu takip eden doktorların gitmesi, yeni gelen veya yeni gidecekleri hastanedeki doktoru tanımamaları, tedavilerinin aksayacağı endişesi yaratabilir. Bunların olmaması için her hastaneye bir tıbbi onkolog anlayışından vazgeçip kapsamlı onkoloji merkezlerinde kanser hastasına bütünlüklü ve kapsayıcı yaklaşıma geçilmelidir. Hekimlerin kamuda kalmasını sağlayacak önlemler alınmalıdır.”