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Doktorun hayatını kurtardığı genci bıçaklayan sanığa tahrik indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:18 | Son Güncelleme

BURSA'da, ağır yaralı olarak getirildiği hastanenin acil servisinde duran kalbi, sedye üzerine çıkan doktor tarafından yeniden çalıştırılan Osman Cengiz'i (32) bıçakladığı iddiasıyla yargılanan Emin Çakır'ın cezası belli oldu. Cengiz'i eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle bıçakladığını söyleyen Emin Çakır, önce 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doktorun hayatını kurtardığı genci bıçaklayan sanığa tahrik indirimi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, ağır yaralı olarak getirildiği hastanenin acil servisinde duran kalbi, sedye üzerine çıkan doktor tarafından yeniden çalıştırılan Osman Cengiz'i (32) bıçakladığı iddiasıyla yargılanan Emin Çakır'ın cezası belli oldu. Cengiz'i eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle bıçakladığını söyleyen Emin Çakır, önce 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aşırı tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, cezayı 8 yıla indirdi.
Olay, geçen 22 Şubat tarihinde merkez Yıldırım İlçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Osman Cengiz'in, göğsünden yaralı olarak getirildiği Muradiye Devlet Hastanesi'nin acil servisinde kalbi durdu. Burada görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice, sedyenin üzerine çıkıp Cengiz'in duran kalbini masajla çalıştırdı. Dr. Yenice, kalp masajını ameliyathaneye kadar sürdürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kalbinden bıçaklanan Osman Cengiz, yapılan ameliyatla hayatta kalmayı başardı. Doktorun bu fedakarlığı Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan tarafından ödüllendirilirken, sağlığına kavuşan Osman Cengiz ise taburcu edildi.
Olay sonrası tutuklanan Emin Ç. hakkında ise 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında ifade veren Emin Çakır, "Eşim Derya, güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Evli olan meslektaşı Osman Cengiz ile gönül ilişkisi vardı. Bunu biliyordum. Yaptıkları yanlışı kendilerine söyledim. Olay sabahı işe giderken cebimdeki paradan 200 TL'nin eksik olduğunu anladım. Derya'yı aradım. Bu yüzden tartıştık. Sonra kendisi evden ayrıldı. Kendisine telefon ile ulaşamadım. Şüphelenip, bu kez Osman'ı aradım. Telefona eşim Derya çıktı. Onun ile konuşurken bu kez araya Osman'ın eşi Refiye girip bana ev adreslerini söyledi. Ben de hemen belirtilen yere gittim. Evde Osman ile aramızda tartışma çıkınca kendimi korumak amacıyla yanımda bulunan bıçağı rastgele salladım. Yaralamışım. Pişmanım" dedi. Derya Çakır da ifadesinde Osman Cengiz ile ilişkisi olduğu yönünde ifade verdi.
AŞIRI TAHRİK
Davanın ikinci duruşmasına çıkan Emin Çakır'ın aldığı ceza belli oldu. Taraflar ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Emin Çakır'a 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Aşırı tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet, bu cezayı 8 yıla indirirken, Çakır'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

FOTOĞRAFLI

Doktorun hayatını kurtardığı genci bıçaklayan sanığa tahrik indirimiDoktorun hayatını kurtardığı genci bıçaklayan sanığa tahrik indirimiDoktorun hayatını kurtardığı genci bıçaklayan sanığa tahrik indirimiDoktorun hayatını kurtardığı genci bıçaklayan sanığa tahrik indirimi

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