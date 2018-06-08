Doktorun kalp masajıyla hayata döndürdüğü genç, 'aşk' kurbanı çıktı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice'nin hastanede sedyenin üzerine çıkıp duran kalbini çalıştırarak hayatta kalmasını sağladığı Osman Cengiz'i (32) bıçaklayan Emin Ç. (35), ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Emin Ç., mahkemedeki ifadesinde, "Eşim Derya'nın Osman ile ilişkisi vardı. Kendilerini uyardım. Derya yine onun evine gitti. Sinirlenip ben de peşinden gittim. Çıkan tartışmada Osman'ı bıçakladım" dedi.

Olay, geçen 22 Şubat tarihinde merkez Yıldırım İlçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Osman Cengiz'in, göğsünden yaralı olarak getirildiği Muradiye Devlet Hastanesi'nin acil servisinde kalbi durdu. Burada görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice, sedyenin üzerine çıkıp Cengiz'in duran kalbini masajla çalıştırdı. Dr. Yenice, kalp masajını ameliyathaneye kadar sürdürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kalbinden bıçaklanan Osman Cengiz, yapılan ameliyatla hayatta kalmayı başardı.

Dr. Hüseyin Yenice'nin bu fedakarlığı, Sağlık Müdürlüğü tarafından ödüllendirilirken, sağlığına kavuşan Osman Cengiz ise taburcu edildi. Olay sonrası tutuklanan Emin Ç. hakkında ise 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan Emin Ç., duruşmadaki ifadesinde, "Güvenlik görevlisi olarak çalışan eşim Derya'nın, evli olan meslektaşı Osman ile gönül ilişkisi vardı. Bunu biliyordum. Yaptıkları yanlışı kendilerine söyledim. Olay günü Derya'nın evli olan sevgilisinin evine gittiğini öğrendim. Hemen Osman'ı aradım. O da telefonu Derya'ya verdi. Eşim ile konuşurken araya giren Osman'ın eşi Refiye, bana adreslerini verdi. Ben de hemen belirtilen yere gittim. Evde Osman ile aramızda tartışma çıkınca, kendimi korumak amacıyla bıçağı rastgele salladım. Yaralamışım. Pişmanım" dedi.

Osman Cengiz ise, "İşyerimden arkadaşım olan Derya sabah erkenden evimize ziyarete geldi. Sonra Emin geldi. Bana zarar vereceğini hiç düşünmedim. O ise bıçakla saldırıp beni ağır yaraladı. Davacıyım" şeklinde konuştu.

Derya Ç. ise verdiği ifadede, "Hakim Bey, Osman benim sevgilim. Çok pişmanım. Böyle birliktelik yaşadığımın yanlış olduğunu biliyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasının verdiği dava, karar duruşması için ertelendi.