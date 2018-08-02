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Doktorun okçuları, başarılarıyla gurur kaynağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, Dr.

Doktorun okçuları, başarılarıyla gurur kaynağı oldu

Cavit AKGÜN/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da, Dr. Ejder Sözen'in çalıştırdığı okçuluk takımı sporcuları, Yunanistan'da yapılan Yıldız-Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü. Sevda Yaka, takım halinde Avrupa birincisi olurken, dünya şampiyonu unvanlı sporcu Emircan Haney ise takım arkadaşlarıyla Avrupa ikincisi olmayı başardı.
Dr. Ejder Sözen, 2007 yılında okçuluk sporuyla tanıştı. Muğla'da 3 yıl bu sporla uğraşan Dr. Sözen, aile hekimi olarak 2010 yılında Yatağan ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki bin 800 nüfuslu kırsal Bencik Mahallesi'ne atandı. Dr. Sözen, 3 No'lu Bencik Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaptığı dönemde, bir süre uzak kaldığı bu sporu çocuklara da sevdirmek için kolları sıvadı. 160 öğrencinin eğitim gördüğü Bencik Ortaokulu'ndan, tamamı bölge köyleri çocuklarından oluşan yaşları 11-14 arasında değişen 18 öğrenciyi seçen Dr. Sözen, mahalledeki eski tütün deposu ve sağlık ocağının bahçesinde okçuluk eğitimi vermeye başladı. 7 yıl boyunca haftanın 7 günü eğitim alan öğrenciler, attıklarını vurur oldu. Olanaksızlıklar içinde 7 yıldır çalışan öğrenciler, Yatağanspor Kulübü'nün lisanslı sporcusu oldu. Bir süre bu spor kulübünün çatısı altında çalışmalarını sürdüren öğrenciler, bu yıl içerisinde de Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne transfer oldu ve köyde inşa edilen okçuluk tesislerinde çalışmaya başladı. Sporcular, bugüne kadar katıldıkları 30 ulusal ve uluslararası yarışmada 4'ü uluslararası, 123 madalya kazanıp, 22 Türkiye rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.
Son olarak Bencikli öğrenciler Sevda Yaka (15) ve Emircan Haney (17), geçen 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan'ın Patras şehrinde gerçekleştirilen Yıldız-Gençler Avrupa Şampiyonası'nda katılıp, büyük bir başarı elde etti. Milli Takım adına yarışan Yaka, takım arkadaşlarıyla birlikte Avrupa şampiyonluğu elde ederken, Haney ise takım arkadaşlarıyla Avrupa ikincisi olmayı başardı. Elde ettikleri madalyalarla evlerine dönen okçular, kısa bir tatilin ardından yeniden çalışmalarına başladı.
HEDEFLERİNİ BÜYÜTTÜLER
Antrenör Dr. Ejder Sözen, kuruldukları günlerde olduğu gibi hedeflerinin milli takıma sporcu göndermek olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi. Sporcuları Sevda ve Emircan'ın Yıldızlar-Gençler Avrupa Şampiyonası'na planlı bir şekilde hazırlandığını ve daha sonrasında milli takım antrenörleriyle çalışma şansı yakaladığını aktaran Dr. Sözen, "Avrupa Şampiyonası takımımız ve ülkemiz için çok başarılı geçti. Türkiye, takım halinde şampiyonluk elde etmenin yanı sıra çok sayıda da derece aldı. Bu derece elde eden sporcular arasından iki sporcunun da benim sporcum olması, benim için çok önemli. Sevda'dan takım halinde bir Avrupa birinciliği, Emircan'dan da takım halinde bir Avrupa ikinciliği geldi. Bunun için mutluyuz" dedi.
Sözen, Bencik'te güzel bir hava yakaladıklarını belirterek, "Milli takım artık bizim için sürekli hedef. Artık milli takıma girdik. Hem mevcut sporcularımla, hem de yeni sporcularımla milli takımda yer almak istiyoruz. Bu doğrultuda hedef koyarak çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, takım halinde elde ettiğimiz madalyaların yanında, bireysel madalyalar da kazanmaktır" diye konuştu.
'AİLEM İLK BAŞLARDA İSTEMİYORDU'
Dr. Sözen'in altı yıl önce sporcu duruşunu beğenmesiyle okçuluğa başladığını kaydeden Sevda Yaka, "Antrenörüm Ejder Sözer'in duruşumu ve fiziğimi beğenmesiyle 6 yıl önce okçuluğa başladım. Antrenmanlara gelmeye başladım ve burada çok şeyler öğrendim. Okçulukla beraber derslerimdeki başarı da arttı. Ailem okçuluğa ilk başta sıcak bakmıyor ve istemiyordu. Köy yerinde kız çocuğunun spor yapması yanlış anlaşılabilir diye çekiniyorlardı. Vaktimin neredeyse tamamı evde ve okulda geçiyordu. Daha sonra başarılar elde ettikçe ailem bu fikrinden vazgeçti ve bana destek olmaya başladı. Onların da desteğiyle birçok başarı elde ettim. Son olarak Avrupa şampiyonu oldum" dedi.
MİLLİ SPORCU SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORLAR
Takımın dünya şampiyonu unvanlı sporcusu Emircan Haney ise, "Ulusal turnuvalarda belli başlı başarılar elde ettikçe hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmek oldu. Geçtiğimiz sene bir dünya şampiyonluğu kazandım. Ondan sonra arkadaşlarıma nasıl çalışmaları gerektiğini anlattım. Sevda arkadaşımızla birlikte bu yıl da Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Sevda, takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ben de takım halinde Avrupa ikincisi oldum. Bundan sonra daha kalabalık bir şekilde uluslararası yarışmalara gitmek istiyoruz" diye konuştu.

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Doktorun okçuları, başarılarıyla gurur kaynağı olduDoktorun okçuları, başarılarıyla gurur kaynağı olduDoktorun okçuları, başarılarıyla gurur kaynağı olduDoktorun okçuları, başarılarıyla gurur kaynağı oldu

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