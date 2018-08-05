HABER

DOKTORUN OTOMOBİLİ İÇİNDEKİ TÜRKİYE’DE TEK OLAN TIBBİ ALETLE ÇALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 03:21 | Son Güncelleme

  Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ İstanbul DHA Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof.

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ İstanbul DHA
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender’in otomobili, 6 yıl önce 'meme başı akıntısı'nı, bulduğu yöntemle ameliyatsız tedavi etmeyi başardığı, Türkiye’de tek olduğu belirtilen tıbbi aletle birlikte çalındı.
Olay, Başakşehir'de meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişi dün gece Prof. Dr. Ömer Bender’e ait 34 HR 6551 plakalı otomobile plakası alınamayan bir başka araç çarptı. Doktor, otomobilden inerek hasar olup olmadığını incelemek isterken, iki kişi lüks otomobili alıp kaçtı. Otomobil ile kaçan kişiler kısa sürede kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri peşine düştü. Polis ekipleri, Başakşehir'den çalınan otomobili Esenyurt’ta kadar kovaladı ancak bulunamadı. Araçta meme kanseri olan hastalarında memeyi almadan tümörü çıkartmaya yarayan, uzman cerrahın 6 yıl önce geliştirdiği, tıp dünyasında büyük ilgi çeken aletin de bulunduğu belirtildi.
Araç ile ilgili tüm ilçelere bilgi verilirken, otomobilin en son Avcılar’daki Tahtakale Mahallesi’nde görüldüğü, soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edildi.

6 YIL ÖNCE SES GETİREN ÇALIŞMA
Türkiye'de, Prof. Dr. Ömer Bender'in geliştirdiği Duktoskopi yöntemin ile ameliyatsız tedavinin dünyada sadece Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlandığı açıklanmıştı. O tarihte yapılan açıklamada, Bender de meme başı akıntısında teşhis ve tedavi için en yeni yöntemin Duktoskopi olduğunu belirterek, şu bilgileri vermişti: "Duktoskopi, meme süt kanallarının içine 0.5 ve 1.3 milimetre arasında değişen çaplardaki optik sistemlerle girilerek, süt kanallarının içinin görüntülenmesini sağlayan bir endoskopik inceleme yöntemidir. Duktoskopi, akıntının olduğu kanalın genişletilerek kanal içine mikro endoskop yerleştirilmesiyle uygulanıyor. Endeskopun ucundaki kamera yardımıyla kanal içindeki hastalık gözle görülebiliyor. Bu yöntem sayesinde çok ince çaplı süt kanallarının içi görülerek yapısı kontrol edilebiliyor, işlem sırasında süt kanalının içi yıkanarak yıkama sıvısında kanser hücresi olup olmadığı araştırılabiliyor. Ayrıca görüntüleme sırasında şüpheli lezyonlardan parça alınarak hastalığa tam olarak tanı konulması da mümkün. Duktoskopi yöntemiyle, süt kanallarının genişlemesi ve iltihaplanması, süt kanallarındaki iyi huylu tümörler, süt kanallarının kirlenmesi ve meme kanseri hastalıkların önceden saptanabiliyor. “

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirlerOsman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler
İşkur çalışma saatleri 2018, İşkur kaça kadar açık? İşkur kaçta kapanıyor? İşkur hangi günler açık?İşkur çalışma saatleri 2018, İşkur kaça kadar açık? İşkur kaçta kapanıyor? İşkur hangi günler açık?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Gökbilimciler Güneş Sistemi'nin dışında keşfetti! Olağan dışı bir büyüklükte!

Gökbilimciler Güneş Sistemi'nin dışında keşfetti! Olağan dışı bir büyüklükte!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler

Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler

İşkur çalışma saatleri 2018, İşkur kaça kadar açık? İşkur kaçta kapanıyor? İşkur hangi günler açık?

İşkur çalışma saatleri 2018, İşkur kaça kadar açık? İşkur kaçta kapanıyor? İşkur hangi günler açık?

PTT çalışma saatleri, PTT kaça kadar açık? PTT kaçta kapanıyor? PTT hangi günler açık?

PTT çalışma saatleri, PTT kaça kadar açık? PTT kaçta kapanıyor? PTT hangi günler açık?

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.