"Doktorundan, mühendisine başvurular 6 bini aştı"

Muğla'nın Ortaca İlçesi Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, 30 bin lira ücretle 30 gün bölgeyi gezecek işçi ilanının büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Yerel ve genel basında ciddi haber değeri oldu. Şu ana kadar 6 bini geçmiş başvuru var. Doktorundan, mühendisinden, fotoğrafçısından gezgininden aklınıza gelebilecek her türlü meslekten başvuru var." dedi.
Ortaca Belediyesi'nin, ilçenin tanıtımı için hazırladığı Best Job In Turkey (Türkiye’nin En İyi İşi) projesi kapsamında bir ay boyunca civardaki tarihi ve doğal güzellikleri görüntüleyip sosyal ağlardan paylaşacak profesyonel turist ilanı, iki haftada farklı meslek gruplarından insanların ilgisini görüyor.
Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi yapan ajans yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan jüri ile 18 Temmuz’da söz konusu profesyonel turisti seçeceklerini söyledi.
Ortaca'nın bilinirliğini artırmak amacıyla projeyi hazırladıklarını hatırlatan Karaçelik, şunları kaydetti:
"Yerel ve genel basında ciddi haber değeri oldu. Şu ana kadar 6 bini geçmiş başvuru var. Bunların içerisinde çok değişik mesleklerden vatandaşlarımız var. Doktorundan, mühendisinden, fotoğrafçısından gezgininden aklınıza gelebilecek her türlü meslekten başvuru var. Yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da olaya ilgi göstermiş olması güzel bir şey. Ben yarışmanın başvuru tarihinin biteceği 14 Temmuza kadar başvuru sayısının olağanüstü boyutlara ulaşacağına inanıyorum."
Projeyle ilgili sosyal medyada da reklam çalışmalarının başladığını ifade eden Karaçelik, "6 bini aşkın başvurunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Kampanyanın amacına uygun olarak gelişeceğine ve sonuçlanacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Proje çerçevesinde seçilecek kişi, profesyonel turist olarak 1-31 Ağustos arasında Dalyan ve Sarıgerme’yi gezip tatil deneyimlerini ve görsellerini www.bestjobinturkey.com adresi ile Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak.
Bir ay boyunca tüm masraflarını Ortaca Belediyesi, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının karşılayacağı profesyonel turist, tatilin sonunda 30 bin lira da ücret alacak.
www.bestjobinturkey.com adresine yapılacak başvurular,14 Temmuz'da sona erecek.
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!
Japonya'da gözaltındaki Türk'e polis dayağı! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...
15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!