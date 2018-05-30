"Doktorundan, mühendisine başvurular 6 bini aştı"

Muğla'nın Ortaca İlçesi Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, 30 bin lira ücretle 30 gün bölgeyi gezecek işçi ilanının büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Yerel ve genel basında ciddi haber değeri oldu. Şu ana kadar 6 bini geçmiş başvuru var. Doktorundan, mühendisinden, fotoğrafçısından gezgininden aklınıza gelebilecek her türlü meslekten başvuru var." dedi.

Ortaca Belediyesi'nin, ilçenin tanıtımı için hazırladığı Best Job In Turkey (Türkiye’nin En İyi İşi) projesi kapsamında bir ay boyunca civardaki tarihi ve doğal güzellikleri görüntüleyip sosyal ağlardan paylaşacak profesyonel turist ilanı, iki haftada farklı meslek gruplarından insanların ilgisini görüyor.

Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi yapan ajans yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan jüri ile 18 Temmuz’da söz konusu profesyonel turisti seçeceklerini söyledi.

Ortaca'nın bilinirliğini artırmak amacıyla projeyi hazırladıklarını hatırlatan Karaçelik, şunları kaydetti:

"Yerel ve genel basında ciddi haber değeri oldu. Şu ana kadar 6 bini geçmiş başvuru var. Bunların içerisinde çok değişik mesleklerden vatandaşlarımız var. Doktorundan, mühendisinden, fotoğrafçısından gezgininden aklınıza gelebilecek her türlü meslekten başvuru var. Yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da olaya ilgi göstermiş olması güzel bir şey. Ben yarışmanın başvuru tarihinin biteceği 14 Temmuza kadar başvuru sayısının olağanüstü boyutlara ulaşacağına inanıyorum."