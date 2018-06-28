Doku Kültürü Laboratuvarı ile yılda 30 milyon bitki yetişecek

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kurulacak Doku Kültürü Laboratuvarı ile yılda 30 milyon bitki yetiştirilmesi hedefleniyor.
Proje kapsamında, Arifiye ilçesinde kurulacak olan Doku Kültürü Laboratuvarı için protokol imza töreni, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) gerçekleştirildi.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) desteği SATSO ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilecek proje, 30 hektarlık alan üzerine inşa edilecek.
İmza töreninde konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Türkiye'de tüm toprakların değerli fidanlara kavuşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
-"Bitkilerimizi çoğaltmak ve genlerini muhafaza etmek zorundayız"
Proje'nin Türkiye’yi fidan yoksunluğundan kurtaracağını temenni ettiklerini dile getiren Balkanlıoğlu, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çiftçi birlikleri, odalar da projemize dahil olunca inşallah ülkemiz sebze, meyve ve süs bitkisi sıkıntısı yaşamayacak. Bitki türlerinin yok olmaması açısından proje çok önemli. Ne yazık ki çeşitli nedenlerden bazı bitki türleri yok olabiliyor. Bitkilerimizi çoğaltmak ve genlerini muhafaza etmek zorundayız. Proje’nin paydaşları olan SATSO, MARKA ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni bu anlamlı çalışmaları için tebrik ediyorum." dedi.
-"Yıllık 30 milyon bitki üretim kapasitesine sahip olacak"
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezi’ne, Arifiye’de 30 hektarlık bir arsa tahsisi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Belediye olarak şehrin verimli tarım alanlarını korumaya gayret gösterdiklerini kaydeden Toçoğlu, "Bu merkezde klasik yöntemlerle çoğaltılması zor bitkiler, doku kültürü teknikleri kullanarak çoğaltılacak. Yıllık 30 milyon bitki üretim kapasitesine sahip olacak merkezin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. SATSO Başkanımız Akgün Altuğ’a da projeye sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kendisini kutluyorum." diye konuştu.
İmza töreninde, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Taki Demir de proje detayları hakkında sunum yaptı.
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