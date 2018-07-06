"Dökülen her gözyaşının bedelini ödeteceğiz"

Konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Kavakcı, "Onların (Eylül'ün ailesi) dökmüş olduğu her bir gözyaşının bedelini ödeteceğiz. Ailelerin aynı acıları bir daha yaşamaması için üzerimize düşeni yapmak için gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

Yağlıkara ailesinin evinde yapılan duanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kavakcı, küçük Eylül'ün yaşama hakkının hunhar şekilde elinden alındığını ve tüm Türkiye'nin ailenin acısını yüreğinde hissettiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, çocuk katillerinin cezalandırılmasına ilişkin, "Bizim için istişare ve milletimizin talepleri çok önemli ancak dikkatli hareket etmemiz lazım. Mesele cezayı artırmanın yanı sıra kötü olaylar yaşanmadan önüne geçmektir." dedi.

Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Kavakcı, "Bizim için istişare ve milletimizin talepleri çok önemli ancak dikkatli hareket etmemiz lazım. Mesele cezayı artırmanın yanı sıra kötü olaylar yaşanmadan önüne geçmektir." ifadelerini kullandı.

Çocuk istismarı ve cinayetlerini engelleme konusunda sorumlu bakanlıkların mevcut çalışmalarının olduğunu dile getiren Kavakcı, çocukların karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı eğitilmeleri hususunda da gerekenlerin yapılacağını söyledi.

- Eylül'ün mezarına ziyaret

Kavakcı, taziye evindeki ziyaretlerinin ardından, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile Uzunbeyli Mezarlığı'na giderek, Eylül Yağlıkara'nın mezarı başında dua etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı'ya ziyaretinde AK Parti İnsan Hakları Birimi Başkan Yardımcıları Ekrem Çelebi, Emine Yavuz Gözgeç ve Hüsniye Erdoğan da eşlik etti.

