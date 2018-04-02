Dokuma’da Klasik Mercedes Buluşması

Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde klasik Mercedes otomobil tutkunlarının yer aldığı W115 Club ile Antalya Mercedes Garaj işbirliği ile ‘Mercedes Buluşması’ düzenlendi.

Kepez Belediyesi Dokuma Park’ta düzenlenen etkinlik klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Klasik Mercedes tutkunları çok sevdikleri otomobillerini Antalyalılar için sergiledi. Önce Murat 124’lerle başlayan, Jawa ve ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk asfalt yollarında gezen klasiklerle devam eden buluşmalar, bu kez de klasik Mercedes araçların bir araya getirildiği Şehrin Yıldızları adlı etkinlikle devam etti.

110 otomobil sergilendi

Mercedes-Benz W 115-Club Antalya ile Antalya Mercedes Garaj adlı klasik otomobil tutkunlarından oluşan dernekler, en eskisi 1958 model’den başlayan 2000’li yılların modellerine kadar 110 farklı Mercedes araç sahibini bir araya getirdi. Dokuma Park’ın otoparkına model yılından başlayarak sıralanan araçların sahipleri de, otomobiller konusunda meraklıları bilgilendirdi.

Filmlerde yer alan otomobiller

Mercedes Buluşmasına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bu tip otomobiller hakkındaki bilgilerini tazeleyerek, merak ettiklerini sordu. Özellikle filmlerde kullanılmış araçlarla ve sahipleriyle fotoğraf çektiren Başkan Tütüncü’ye, günün sonunda dernek yönetimleri tarafından desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.