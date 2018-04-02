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Dokuma’da Klasik Mercedes Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde klasik Mercedes otomobil tutkunlarının yer aldığı W115 Club ile Antalya Mercedes Garaj işbirliği ile ‘Mercedes Buluşması’ düzenlendi.Kepez Belediyesi Dokuma Park’ta düzenlenen etkinlik klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi.

Dokuma’da Klasik Mercedes Buluşması

Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde klasik Mercedes otomobil tutkunlarının yer aldığı W115 Club ile Antalya Mercedes Garaj işbirliği ile ‘Mercedes Buluşması’ düzenlendi.
Kepez Belediyesi Dokuma Park’ta düzenlenen etkinlik klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Klasik Mercedes tutkunları çok sevdikleri otomobillerini Antalyalılar için sergiledi. Önce Murat 124’lerle başlayan, Jawa ve ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk asfalt yollarında gezen klasiklerle devam eden buluşmalar, bu kez de klasik Mercedes araçların bir araya getirildiği Şehrin Yıldızları adlı etkinlikle devam etti.

110 otomobil sergilendi
Mercedes-Benz W 115-Club Antalya ile Antalya Mercedes Garaj adlı klasik otomobil tutkunlarından oluşan dernekler, en eskisi 1958 model’den başlayan 2000’li yılların modellerine kadar 110 farklı Mercedes araç sahibini bir araya getirdi. Dokuma Park’ın otoparkına model yılından başlayarak sıralanan araçların sahipleri de, otomobiller konusunda meraklıları bilgilendirdi.

Filmlerde yer alan otomobiller
Mercedes Buluşmasına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bu tip otomobiller hakkındaki bilgilerini tazeleyerek, merak ettiklerini sordu. Özellikle filmlerde kullanılmış araçlarla ve sahipleriyle fotoğraf çektiren Başkan Tütüncü’ye, günün sonunda dernek yönetimleri tarafından desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Vatandaşlar yeni hobi ediniyor
Nostaljik otomobiller üzerinden geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran etkinliklere devam edeceklerini belirten Tütüncü, hiç otomobil tutkusu olmayanların, tutkusu olanlarla bağ kurarak yeni hobiler kazanmasına da vesile olduklarını söyledi. Belediyelerin en önemli görevlerinden birisinin de vatandaşları günlük hayatın stres ve keşmekeşinden arındıran mekanları sunmak olduğunu vurgulayan Tütüncü, buradaki etkinliklerin buna benzer birçok fayda ürettiğini vurguladı.

Müze hazırlığı
Dokuma Fabrikası’nın bir binasında yapılan Nostaljik Otomobiller Müzesi’ndeki çalışmalardan da söz eden Başkan Tütüncü, Dokuma Park’ın artık bir kültür adası olduğunu söyledi. Üç ay sonra tadilatının bitmesinin beklendiği müzede sergilenecek 20-25 araçlık bir koleksiyon hazırladıklarını duyuran Tütüncü, “Burada sürekli bir koleksiyon sergisi yapılırken, diğer yandan da geçici otomobil sergileri de yapılabilecek” dedi.

Dokuma’da Klasik Mercedes Buluşması

Dokuma’da Klasik Mercedes Buluşması

Dokuma’da Klasik Mercedes Buluşması

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