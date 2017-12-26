Dokuz Eylül Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görev değişikliği

İZMİR, (DHA) - DOKUZ Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in yerine Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Orhan Polat atandı.
Geçen 18 Aralık'ta görev süresi dolanı Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in yerine Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Orhan Polat'ın atandığı belirtildi.
Prof. Dr. Sözbilir, görev süresince İzmir, Manisa ve Muğla bölgelerindeki diri fay hatlarında ciddi araştırmalar yaptıklarını belirterek, görevinin sona ermesiyle bazı çalışmaların yarım kaldığını ifade etti.
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