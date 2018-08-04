Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tercih günleri

Hotar, bilim dünyasının köklü ve prestijli kurumlarından biri olan DEÜ'nün öğrencilerine birçok imkanı sunduğuna dikkati çekerek, "YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınav maratonu da sona erdi. Şimdi tercih dönemi başladı. Aslında bu, kısa bir süreç ancak adaylar için hayati derecede önemli. Atacakları her adım, yapacakları her tercih, mesleki kariyer yolculuğunda onları doğrudan etkileyecek. Dolayısıyla düzenleyeceğimiz bu etkinlik, adayların üniversitemizi tanımaları ve bilinçli başlangıçlar yapmaları için de bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kariyer yolculuğunda doğru ve bilinçli başlangıçlar yapmanın başarıyı beraberinde getirdiğine işaret ederek, üniversitenin evrensel ve nitelikli bilim anlayışı, ulusal ve uluslararası başarıları, muazzam sosyal ve kültür imkanları, barınma ve değişim programları, burs olanakları ile öğrencilerine en üst düzeyde eğitim sunduğunu kaydetti.

Üniversiteden (DEÜ) yapılan açıklamaya göre, 9-10 Ağustos'ta Dokuz Eylül Sürekli Eğitim Merkezi'nde (DESEM) gerçekleştirilecek etkinlikte adaylar uzman ekip tarafından bilgilendirilecek.

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesinde öğrencilere üniversite, kariyer ve bölüm seçiminde yardımcı olmak üzere "Üniversitem Dokuz Eylül - Tercih Günleri" düzenleneceği bildirildi.

Tercih sürecini sağlıklı sürdürmenin her noktada önemli olduğunu vurgulayan Hotar, şunları kaydetti:

"Adayların ilgi duydukları, hayal ettikleri mesleğe uygun seçimler yapması gerekiyor. Bu durum, her şeyden önce zaman ve emek kaybını önlüyor. Kişinin moral ve motivasyonunu da artırıyor. Biz bu etkinliklerle adaylarımıza öncülük ediyor, onları ve aileleri bilgilendiriyoruz. Üniversitemiz evrensel ve nitelikli bilim anlayışı, ulusal ve uluslararası başarıları, muazzam sosyal ve kültür imkanları, barınma ve değişim programları, burs olanakları ile en üst düzeyde eğitim sunuyor."

- AB projelerinde yer alma fırsatı

Hotar, her yıl, YKS’de yüksek puan alan ya da sıralamalarda üstte yer alan adayların DEÜ'yü tercih ettiği bilgisini bildirerek yaklaşık 80 bin öğrenci ve 3 bin 200'den fazla akademik personelle başarıyı hedeflediklerini aktardı.

Öğrencilere yandal ve çift anadal imkanı sunduklarını da kaydeden Rektör Hotar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öğrencilerimize Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları ile AB projelerinde yer alma fırsatları sunuyoruz. Küreselleşen dünyada bu, öğrencilerimiz açısından oldukça önemli. Örgün ve ikinci öğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim verirken DEPARK, DETTO ve BİO İzmir gibi yapılarımızla üniversite sanayi iş birliği, teknoloji transferi, moleküler düzeyde araştırmalar yapabiliyoruz. Bu ekosistem, öğrencimizin hayata bakışını ve algısını daha da güçlendiriyor. Öğrencilerimizin bundan sonra da kaygı ve korkulardan uzak durarak, ülkemizin ve bilim dünyasının geleceğine katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Bu duygularla adaylarımıza 'Dokuz Eylül ile kariyerinize sahip çıkın' diyoruz."

Etkinlik gününde DESEM’e gelen adayların tercih robotu ile birçok parametreye göre arama yapabileceği, kampüsleri ziyaret etmek için adaylara servis desteği sağlanacağı, adayların bölümlerdeki ilgili personelden 10:00 - 16:30 saatleri arasında bilgi alabileceği bildirildi.

