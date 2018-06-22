Dolandırıcı, vatandaş-polis iş birliğiyle yakalandı

Adana'da özel güvenlik görevlisini 40 bin lira dolandırmaya çalışan zanlı, içinde para yerine gazete sayfası konulan poşeti aldığı sırada seyyar satıcı ve temizlik işçisi kılığına giren polislerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan özel güvenlik görevlisi Ahmet Bayçoral'ı (40) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, bir kuyumcunun soyulduğunu, olay yerinde kendisine ait kimlik bulunduğunu söyledi.

Telefondaki kişinin, "Sizin olaya karışmadığınızı biliyoruz ama soruşturma için evinizdeki para ve altınları bize teslim etmeniz gerekiyor. İncelendikten sonra size iade edeceğiz." şeklindeki sözlerinden şüphelenen Bayçoral, durumu polise bildirdi.

Bayçoral, bir taraftan da şüpheliyi oyalamak için evinde 40 bin lirasının olduğunu ve kendilerine teslim edeceğini söyledi.

Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisinden 40 bin lirayı poşete koyarak parkta teslim etmesi istenen Bayçoral ile görüşüp zanlıyı yakalamak için plan yaptı.