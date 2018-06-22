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Dolandırıcı, vatandaş-polis iş birliğiyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 09:31 | Son Güncelleme

Adana'da özel güvenlik görevlisini 40 bin lira dolandırmaya çalışan zanlı, parka bırakılan gazete sayfası dolu poşeti almak isterken seyyar satıcı ve temizlik görevlisi gibi çevrede önlem alan sivil polis ekiplerince yakalandı - Gözaltına alınan zanlının, 4 kişiyi 280 bin lira dolandırdığı iddiasıyla arandığı belirtildi

Adana'da özel güvenlik görevlisini 40 bin lira dolandırmaya çalışan zanlı, içinde para yerine gazete sayfası konulan poşeti aldığı sırada seyyar satıcı ve temizlik işçisi kılığına giren polislerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan özel güvenlik görevlisi Ahmet Bayçoral'ı (40) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, bir kuyumcunun soyulduğunu, olay yerinde kendisine ait kimlik bulunduğunu söyledi.

Telefondaki kişinin, "Sizin olaya karışmadığınızı biliyoruz ama soruşturma için evinizdeki para ve altınları bize teslim etmeniz gerekiyor. İncelendikten sonra size iade edeceğiz." şeklindeki sözlerinden şüphelenen Bayçoral, durumu polise bildirdi.

Bayçoral, bir taraftan da şüpheliyi oyalamak için evinde 40 bin lirasının olduğunu ve kendilerine teslim edeceğini söyledi.

Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisinden 40 bin lirayı poşete koyarak parkta teslim etmesi istenen Bayçoral ile görüşüp zanlıyı yakalamak için plan yaptı.

- Polis, seyyar satıcı ve belediye temizlik görevlisi oldu

Bayçoral, plan gereği gazeteleri kesip deste haline getirerek poşete doldurup şüpheliyle buluşacağı parka gitti.

Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle poşeti banka bırakan Bayçoral, olay yerinden ayrıldıktan sonra bir kişi poşeti aldı.

Bu sırada, bölgede seyyar satıcı ve belediye temizlik görevlisi gibi güvenlik önlemi alan ekip, zanlıyı yakaladı.

Emniyete götürülen zanlı Hüseyin Y. (35), hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Son bir ayda 280 bin lira dolandırılan 4 vatandaş da Hüseyin Y'yi teşhis etti.

Öte yandan, zanlının dolandırdığı kişiler arasındaki Mehtap Ö. ile buluşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kadının cep telefonuyla görüşme yaptığı, bir süre sonra yanına gelen Hüseyin Y. ile bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

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