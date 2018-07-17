HABER

Dolandırıcılar birbirilerini de dolandırmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

Adana merkezli 10 ilde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan 43 şüpheliden bazılarının "birbirlerini de dolandırdığı" belirlendi - Bankadan 137 bin lira çektikten sonra diğer şüphelilere "sistemde oluşan bir sıkıntıdan dolayı para çekemediğini" söyleyen zanlının, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Adana merkezli 10 ilde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan 43 şüpheliden bazılarının "birbirlerini de dolandırdığı" ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Doladırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, 5 Nisan'da Adana merkezli 10 ilde düzenlediği "Son Alo" adlı operasyonda tutuklanan şüphelilerin birbirlerini de dolandırdığı tespit edildi.

Zanlılardan İsmet A. ve Mert A'nın, Osman K'nın hesabına yatırılan 247 bin lirayı çekmek için bankaya gittiği, burada Osman K'nın şüphelileri kandırarak kaçtığını belirlendi.

Bankadan 137 bin lira çeken Osman K'nın, sistemsel bir sıkıntıdan dolayı parayı çekemediğini söylediği İsmet A. ve Mert A'nın dalgınlığından faydalanarak kendisini bekleyen otomobille kaçtığı ortaya çıkarıldı.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bankada kalan 110 bin lira ise polis tarafından sahibine teslim edildi.

- 250 kişinin dolandırılması engellenmişti

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen şahıslara yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 5 Nisan'da Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak vakti operasyon düzenlemiş, 61 kişiyi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Operasyonda 15 mağdurun 600 bin lirasının dolandırıldığı tespit edilmiş, teknik takip sayesinde 250'ye yakın kişinin yaklaşık 15 milyon lira dolandırılmasının engellendiği öğrenilmişti.

Öte yandan, şüphelilerin telefonla dolandırıcılık için çağrı merkezi kurdukları, özel programla aradıkları kişilerin cihazlarında farklı numaralar görünmesini sağladıkları tespit edilmişti.

PARTNERBir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...Bir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...
Cezaevinden izinli çıktı, eşini 4. kattan attıCezaevinden izinli çıktı, eşini 4. kattan attı
TSK'daki hücre yapılanmasına operasyon!TSK'daki hücre yapılanmasına operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana dolanırıcı operasyon son alo

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

İlginizi Çekebilir

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Adnan Oktar ile birlikte gözaltına alınan 'Kedicik'ler gözaltındayken polislerden bakın ne talep etti!

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep Nurdağı’nda bulunan cisimle ilgili inceleme sürüyor! Uydu mu, füze mi? Valilikten açıklama

Gaziantep Nurdağı’nda bulunan cisimle ilgili inceleme sürüyor! Uydu mu, füze mi? Valilikten açıklama

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!

Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!

FETÖ'nün Jandarma Okullar Komutanlığı davasında sanıklara ceza yağdı

FETÖ'nün Jandarma Okullar Komutanlığı davasında sanıklara ceza yağdı

Elif'ten 5 gündür haber yok! 'Üniversiteli arkadaşı kandırdı'

Elif'ten 5 gündür haber yok! 'Üniversiteli arkadaşı kandırdı'

Cezaevinden izinli çıktı, eşini 4. kattan attı

Cezaevinden izinli çıktı, eşini 4. kattan attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.