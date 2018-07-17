Dolandırıcılar birbirilerini de dolandırmış

Adana merkezli 10 ilde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan 43 şüpheliden bazılarının "birbirlerini de dolandırdığı" ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Doladırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, 5 Nisan'da Adana merkezli 10 ilde düzenlediği "Son Alo" adlı operasyonda tutuklanan şüphelilerin birbirlerini de dolandırdığı tespit edildi.

Zanlılardan İsmet A. ve Mert A'nın, Osman K'nın hesabına yatırılan 247 bin lirayı çekmek için bankaya gittiği, burada Osman K'nın şüphelileri kandırarak kaçtığını belirlendi.

Bankadan 137 bin lira çeken Osman K'nın, sistemsel bir sıkıntıdan dolayı parayı çekemediğini söylediği İsmet A. ve Mert A'nın dalgınlığından faydalanarak kendisini bekleyen otomobille kaçtığı ortaya çıkarıldı.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bankada kalan 110 bin lira ise polis tarafından sahibine teslim edildi.

- 250 kişinin dolandırılması engellenmişti

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen şahıslara yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 5 Nisan'da Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak vakti operasyon düzenlemiş, 61 kişiyi gözaltına almıştı.