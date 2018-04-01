HABER

Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem: Man In The Middle - Aradaki Adam

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 08:47 | Son Güncelleme

Siber dolandırıcıların yöntemleri, dijital gelişmeleri nasıl kötüye kullandıklarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Uluslararası nitelikli bir dolandırıcılık yöntemi olan "Man In The Middle/Aradaki Adam" tekniği birçok ülkede bilgisayar korsanı ve siber dolandırıcılar tarafından kullanılıyor.

Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem: Man In The Middle - Aradaki Adam

“Aradaki Adam” adı verilen yöntemde dolandırıcılar, önce sahte mail adresleri alıyor. Ardından 2 şirket arasına girip ödemenin kendisine yapılmasını sağlıyor

"Aradaki Adam" yönteminde şirketler, yöneticileri, iş adamları ve mali kaynakları hedef alınıyor. Uzun süreli ticaret ilişkileri bulunan 2 şirketin arasına giren dolandırıcılar yüklü vurgun yapıyor.

MAİL ADRESİ ALDATMACASI

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, sadece İstanbul'da "Aradaki Adam" yöntemi ile son bir yılda yaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılık yaşandı. Genellikle kalabalık ve organize çeteler halinde faliyet yürüten siber korsanlar, önce ithalat ve ihracat yapan büyük şirketlerin mail sunucularına girerek bütün yazışmalarını ele geçiriyor. Yazışmaların üzerinde detaylı incelemeler yapıyor, ödeme yapan şirketi tespit ediyor ve ödeme dönemlerini not ediyorlar.

Çete üyesi olan hackerlar, şirketlerin mail adreslerine benzer olan paralel mail adresleri oluşturuyor. Bir-iki harf değiştirerek çok dikkatli edilmediğinde fark edilemeyecek yeni mail adresleri alıyorlar. İki şirket arasında para transferlerinin yapılacağı dönemlerde ödemeleri yapacak olan şirkete, aldıkları yeni mail adresi üzerinden e-posta göndererek mail adreslerini değiştirdiklerini söylüyorlar. Maillerde şirketlerin logolarını da kullanıyorlar.

20 MİLYONLUK VURGUN

Hedefe aldıkları şirkete "Banka hesap bilgilerimiz de değişti. Yeni hesap numaralarımız" diyerek kendi banka hesap numaralarını mail yoluyla iletiyorlar ve paraların kendi banka hesaplarına yatırılmasını sağlıyorlar. Çeteler, 10 yıla yakın süredir çalışan ve aralarında güven ortamı oluşmuş büyük şirketleri hedef seçiyor. Paraları çeken dolandırıcılar ardından sırra kadem basıyor.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçen ay İstanbul'da çok sayıda şirketi dolandırarak 20 milyon liralık vurgun yapan ve aralarında Nijeryalı şüphelilerin de bulunduğu 2 farklı uluslararası dolandırıcılık çetesini çökertti. 2 çetenin 22 üyesi tutuklandı.

Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!
Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!
'Tosuncuk'un yeni bombası''Tosuncuk'un yeni bombası'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı man in the middle aradaki adam dolandırıcılık Çiftlik Bank

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

FETÖ'de 5 kademeli yeni yapı: Yüceler, Serden Geçti...

FETÖ'de 5 kademeli yeni yapı: Yüceler, Serden Geçti...

İlginizi Çekebilir

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Böyle iğrençlik görülmedi!

Böyle iğrençlik görülmedi!

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 1 Nisan: Yeni ayın ilk günü ve Nisan ayı için burç yorumları (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları 1 Nisan: Yeni ayın ilk günü ve Nisan ayı için burç yorumları (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini: Yağmur, fırtına aynı anda geliyor! Son bir kaç saat...

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini: Yağmur, fırtına aynı anda geliyor! Son bir kaç saat...

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Türkiye'ye sürekli istihbarat sağlıyorlar! Menbiç halkı Türkiye'yi bekliyor

Türkiye'ye sürekli istihbarat sağlıyorlar! Menbiç halkı Türkiye'yi bekliyor

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

FETÖ'de 5 kademeli yeni yapı: Yüceler, Serden Geçti...

FETÖ'de 5 kademeli yeni yapı: Yüceler, Serden Geçti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.