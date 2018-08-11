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Dolandırılmaktan polisin gönderdiği mesaj kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 09:39 | Son Güncelleme

Adana'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle bankadaki hesabından 190 bin lira çekmek için evden çıkan yaşlı adam, olayı haber alan polisin gönderdiği "Dolandırılıyorsun, telefonunu kapatıp hemen Emniyet Müdürlüğüne gel" mesajıyla dolandırılmaktan kurtuldu

Adana'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheliler, durumu öğrenen polisin gönderdiği "Dolandırılıyorsun, telefonunu kapatıp hemen Emniyet Müdürlüğüne gel" mesajıyla amaçlarına ulaşamadı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Halil İ'ye telefondan ulaşarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından banka hesabının kullanıldığını söyledi.

Dolandırıcılar, Halil İ'den bankadaki hesabından parasını çekip kendilerine teslim etmesini, birikiminin devlet güvencesinde olacağını, seri numaralarını inceledikten sonra parayı iade edeceklerini, şüphelilere ulaşmak için operasyonun gizli yürütüldüğünü, bu nedenle de kimseye bir şey anlatmamasını istedi.

Başka bir kişi ise Halil İ'nin eşiyle de telefonda görüşüp oyalayarak yakınlarının kendilerine ulaşmasını engellemeye çalıştı.

Daha sonra Halil İ, polis sandığı dolandırıcıların isteği üzerine bankadaki 190 bin lirasını çekmek için evinden ayrıldı.

Bir süre sonra ise eve gelen çiftin kızı, annesinden olayı öğrenip babasının dolandırılmaya çalışıldığını anlayarak polisle temasa geçti.

Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli polisler, cep telefonu sürekli meşgul olan Halil İ'ye "Dolandırılıyorsun, telefonunu kapatıp hemen Emniyet Müdürlüğüne gel" yazılı mesaj gönderdi.

Polisten gelen mesajı gören Halil İ, telefonunu kapatıp Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Olayla ilgili polislere bilgi verdikten sonra emniyetten ayrılan Halil İ, gazetecilerin soruları üzerine, "Telefonda konuştuğum kişiler kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Daha önce bu tür dolandırıcılık haberlerini izlemiştim. Bunlara karşı dikkatli olmak lazım." ifadelerini kullandı.

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