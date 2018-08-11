Dolandırılmaktan polisin gönderdiği mesaj kurtardı

Adana'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kişiyi dolandırmaya çalışan şüpheliler, durumu öğrenen polisin gönderdiği "Dolandırılıyorsun, telefonunu kapatıp hemen Emniyet Müdürlüğüne gel" mesajıyla amaçlarına ulaşamadı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Halil İ'ye telefondan ulaşarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından banka hesabının kullanıldığını söyledi.

Dolandırıcılar, Halil İ'den bankadaki hesabından parasını çekip kendilerine teslim etmesini, birikiminin devlet güvencesinde olacağını, seri numaralarını inceledikten sonra parayı iade edeceklerini, şüphelilere ulaşmak için operasyonun gizli yürütüldüğünü, bu nedenle de kimseye bir şey anlatmamasını istedi.

Başka bir kişi ise Halil İ'nin eşiyle de telefonda görüşüp oyalayarak yakınlarının kendilerine ulaşmasını engellemeye çalıştı.

Daha sonra Halil İ, polis sandığı dolandırıcıların isteği üzerine bankadaki 190 bin lirasını çekmek için evinden ayrıldı.