Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, sosyal medya üzerinden son zamanlarda yaşanan ekonomik sorunlar hakkında konuştu.

“DIŞ MİHRAKLARA CİRO ETMEYE ÇALIŞIYOR”



Akşener, “Gerçekleri görmeyen, 16 yıl boyunca milletine yalan söyleyip, nerede yanlış yaptım demeyen bir ekonomi yönetimi, içine düştüğümüz durumu dış mihraklara ciro etmeye çalışıyor. #HadiOradanBe” diyerek eleştirilerine başladı.

“DIŞ BORÇ 450 MİLYAR DOLAR”



“Onurlu olun ve deyin ki İMF kredilerini biz kullandık, borcu biz yaptık. Deyin ki İMF’ye borç vermedik, devraldığımız 130 milyar dolarlık dış borcu 450 milyar dolara çıkardık. Üstüne bir de yerli ve milliyiz dersiniz. #HadiOradanBe”

“24 HAZİRAN SONRASI HER ŞEYİ DÜZELTECEĞİZ DİYORSUNUZ”



“Kibirinizi rehber edindiniz elin parası ile değirmeni döndüreceğinizi sandınız. Üretmeden tüketmeyi ekonomi politikası sandınız. Şimdi 24 Haziran sonrası her şeyi düzelteceğiz diyorsunuz. #HadiOradanBe”

“O YÜZDEN HAYDİ MUHTEREM”



“Çözümün yolu, kurumlara ve başına getirdiğiniz insanlara güvenmeniz, ellerini serbest bırakmanızdır. Ama siz bunu beceremezsiniz. O yüzden, haydi muhterem #HadiOradanBe”





