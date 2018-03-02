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Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 2 Mart Cuma güncel döviz kurları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 07:35 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar oldu? Dolar güne yükselişle başladı. Haftaya düşüş ile başlayan dolar, dün öğle sonrasında yükselişe geçerek 3.81 TL barajını geçti. Aynı şekilde Euro ise 4,68 TL ile günü kapattı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yükselişini sürdüren dolar bugün de yükselişine devam edecek mi? Peki dolar bugün ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 2 Mart Cuma güncel döviz kurları...

Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 2 Mart Cuma güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar güne yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde sıkılaşma yönünde atacağı adımlara yönelik artan güvenle birlikte doların diğer ülke para birimleri karşısında değer kazanmasına paralel olarak dolar yükselişe geçti. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3,8050 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 artışla 4,6475, sterlin/TL de yüzde 0,15 artışla 5,2422'den işlem görüyordu. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 2 Mart Cuma güncel döviz kurları...

2 MART CUMA DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar alış: 3,8105 TL / Dolar satış: 3,8115 TL

Euro alış: 4.6817 TL / Euro satış: 4.6830 TL

İngiliz Sterlini alış: 5.2420 TL / Satış: 5.2650 TL

Güncel döviz kurlarını aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 3,8050 seviyesinde dengelendi. Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde sıkılaşma yönünde atacağı adımlara yönelik artan güvenle birlikte doların diğer ülke para birimleri karşısında değer kazanmasına paralel 3,8168'e çıkan dolar/TL, gün önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3,8013'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3,8050 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 artışla 4,6475, sterlin/TL de yüzde 0,15 artışla 5,2422'den işlem görüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yükselişini sürdüren dolar endeksi bugün de 90,7 ile yaklaşık 1,5 ayın zirvesini görmesinin ardından 90,6 seviyelerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de bugün 1,2184 ile 18 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemesi sonrası 1,22'nin hemen üzerinde syrediyor.

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