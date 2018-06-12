“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

AKP'den memnun olduğunu belirten bir esnaf, doların yükselişine dair bir soruya, “Şimdi biz Türk parası ile çalıştığımız için dolar bizi fazla etkilemedi. Çıksın bin liraya bizim umurumuzda değil” yanıtını verdi.
Bunun üzerine BBC Türkçe muhabirinin nakliye gibi giderlerde doların yükselişinin etkili olduğunu hatırlatması üzerine aynı esnaf, doların yükselişinden nasıl etkilenmediğini anlattı.
Esnaf bu durumu, “Nakliyeye vesaire tabii yansıdı ama biz de müşteriye yansıttığımız için bizi fazla etkilemiyor” ifadeleriyle açıkladı.
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