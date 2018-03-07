Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar güne yükselişle başladı. Geçen haftayı yükselişle kapatan dolar, yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Fed Başkanı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında yükselişe geçen dolar, Şubat ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde çıkması ile düşüşe geçti. 3,8291'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek 3,8050'ye kadar geriledi ve günü 3,8082 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında tamamladı. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel döviz kurları...
Dolar alış: 3,7976 TL / Dolar satış: 3,8008 TL
Euro alış: 4.7174 TL / Euro satış: 4.7217 TL
İngiliz Sterlini alış: 5.2670 TL / Satış: 5.2880 TL
Güncel döviz kurlarını aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.
Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından altı haftanın zirvesinden geriledi.
Salı günü Fed Başkanı Powell'ın yaptığı "şahin" tondaki açıklamaların ardından yükselişe geçen ve dün, 19 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 90,90'da bulunan dolar endeksi, Trump'ın gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Endeks, bu sabah 90,15 civarında yer alıyor.
Bu gelişmelere paralel olarak hafta içinde 3.78-3.82 aralığında oynaklığın izlendiği kur bu sabah saat 08:40'da 3.8095'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6790 ve euro/dolar 1.2280 seviyesinde yer aldı.
BORSALAR SERT DÜŞTÜ
Ek gümrük vergisi, pay piyasası tarafında ise sert düşüşlere neden oldu. ABD'de Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,68, S&P 500 Endeksi yüzde 1,33 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,27 geriledi.
Wall Street'deki değer kaybını takip eden Asya borsalarında da düşüşler yaşandı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Güney Kore hisselerindeki düşüş öncülüğünde yüzde 1.1 gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2.9 düştü. Güney Kore'nin POSCO endeksi yüzde 3 ve Japonya'nın Nippon Steel endeksi yüzde 4 geriledi.
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