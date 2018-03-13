Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 13 Mart Salı güncel döviz kurları

İntegral Yatırım tarafından hazırlanan piyasa notunda şu görüşlere yer verildi: Dolar endeksinin 90 sınırında ısrarcı tutumu ve yukarı yönde tepki verme isteği gelişmekte olan ülke piyasalarını baskılıyor. TL, Rus Rublesi, Polonya Zlotisi ve Güney Afrika Randı'nda kayıp yaşanıyor. Veri takvimi sakin olsa bile dolar endeksini seyretmekte fayda var; yükseliş kuvvetlenirse, TL'nin euro ve dolar karşısındaki görünümü daha da bozulabilir. "Kalıcı bozulma baskıya neden oldu"

Dolar günü düşüşle başladı. Dolar, geçen hafta, ABD Başkanı Trump'ın çelik vergisinde muafiyet açıklaması ve Kuzey Kore lideri ile görüşeceğini bildirmesinden destek bulmuş ve endeks 90 seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya çalışmıştı. Dün güne 3.81 civarında başlayan dolar/TL bugün saat 14:00 civarında başlayan gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde de görülen yükselişle yönünü yukarı çevirdi. Kur en yüksek 3.8445 seviyesini test ettikten sonra saat 15.33'te 3.8417/4.8425 seviyesinde işlem gördü. Peki dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte güncel döviz kurları...

Işık FX'den Yusuf Kavak, dolar/TL paritesinde 3.8440-3.8490 üst bandının kırılması halinde, TL açısından negatif bölgeye girilebileceğini ve yeni bir yükseliş trendinden bahsedilebileceğini kaydetti. Kavak, bugün açıklanan cari açık verisine dikkat çekerek, "Beklentinin üzerinde açık verilmesinin yanı sıra, geçtiğimiz haftaki enflasyon verilerinde olduğu gibi bu tip önemli ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi, kur üzerinde satış baskısına neden olmakta" diye konuştu.

"Dolar/TL'de 3.85 seviyesine dikkat"

QNB Finans Yatırım'dan Serdar Pazı ise, dolar/TL'de 3,85'in önemli olduğunu, aşılırsa yukarı hareketin ivme kazanabileceğini söyledi. Pazı, 3.85 seviyesine yaklaşıldığını vurgulayarak, "Hareketin gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel ancak bir miktar daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

ŞUBAT'TA EN FAZLA KAZANDIRAN AVRO

Şubatta en yüksek aylık reel getiriyi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde avro sağladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,85 ile avroda oldu. Avro, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,06 yatırımcısına kaybettirdi.