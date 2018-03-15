Analistler, yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık tahvil ihalesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile siyasi gelişmelerin kurların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8880 seviyesinin direnç, 3,8250'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar günü yükselişle başladı. Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihalesi öncesi tahvil faizlerinin yükselmesi TL üzerinde baskı yaratırken, 10 yılık tahvil faizleri 29 Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 12,76'ya kadar çıktı. Tahvil faizlerindeki artıştan olumsuz etkilenen dolar/TL 3,8632 ile 18 Aralık 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. Avro/TL ise 4,7607 ile tarihi zirvesine çıktı. Peki dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel döviz kurları...

"Dolar/TL'de 3.85 seviyesine dikkat"

QNB Finans Yatırım'dan Serdar Pazı ise, dolar/TL'de 3,85'in önemli olduğunu, aşılırsa yukarı hareketin ivme kazanabileceğini söyledi. Pazı, 3.85 seviyesine yaklaşıldığını vurgulayarak, "Hareketin gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel ancak bir miktar daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

ŞUBAT'TA EN FAZLA KAZANDIRAN AVRO

Şubatta en yüksek aylık reel getiriyi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde avro sağladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,85 ile avroda oldu. Avro, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,06 yatırımcısına kaybettirdi.