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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel döviz kurları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 07:31 | Son Güncelleme

Dolar ve euro güne yükselişle başladı. Dolar, son 3 ayın zirvesini (3,88 TL) görürken Euro, ardı ardına rekor kırmaya devam ediyor. Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihalesi öncesinde avro/TL 4,7607 ile tarihi zirvesini, dolar/TL de 3,8632 ile yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Analistler, dolar ve euronun bu yükselişi için ne yorumlar yapıyor? Dolar ve euro yükselmeye devam edecek mi? Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel döviz kurları...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel döviz kurları

Dolar günü yükselişle başladı. Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihalesi öncesi tahvil faizlerinin yükselmesi TL üzerinde baskı yaratırken, 10 yılık tahvil faizleri 29 Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 12,76'ya kadar çıktı. Tahvil faizlerindeki artıştan olumsuz etkilenen dolar/TL 3,8632 ile 18 Aralık 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. Avro/TL ise 4,7607 ile tarihi zirvesine çıktı. Peki dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel döviz kurları...

15 ARALIK 2018 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar alış: 3,8812 TL / Dolar satış: 3,8814 TL

Euro alış: 4.8078 TL / Euro satış: 4.8100 TL

İngiliz Sterlini alış: 5.4151 TL / Satış: 5.4383 TL

Güncel döviz kurlarını aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.

UZMANLARA GÖRE DOLAR KURUNDA SON DURUM

Analistler, yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık tahvil ihalesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile siyasi gelişmelerin kurların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8880 seviyesinin direnç, 3,8250'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

"Dolar/TL'de 3.85 seviyesine dikkat"

QNB Finans Yatırım'dan Serdar Pazı ise, dolar/TL'de 3,85'in önemli olduğunu, aşılırsa yukarı hareketin ivme kazanabileceğini söyledi. Pazı, 3.85 seviyesine yaklaşıldığını vurgulayarak, "Hareketin gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel ancak bir miktar daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

ŞUBAT'TA EN FAZLA KAZANDIRAN AVRO

Şubatta en yüksek aylık reel getiriyi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde avro sağladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,85 ile avroda oldu. Avro, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,06 yatırımcısına kaybettirdi.

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