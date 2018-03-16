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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 16 Mart Cuma güncel döviz kurları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 07:25 | Son Güncelleme

Dolar güne yükselişle başladı. Dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurları, dün yükselişte idiler. Dün sabah dolar/TL güne 3.87'nin üzerinde başlarken, euro ve sterlin yeni rekor seviyelerine ulaştı. Gün içerisinde 3,90 lirayı gören dolar, 3 ayın zirvesini gördü. Dolar ve avrodaki yükseliş bugün de devam edecek mi merak ediliyor. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor? Bugün dolar ne kadar? Euro kaç lira? İşte güncel döviz kurları...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 16 Mart Cuma güncel döviz kurları

Dolar ve euro güne yükselişle başladılar. Dün Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile dolar karşısında değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimlerine bağlı olarak yükselen dolar/TL, 3,9008 ile 4 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Aynı şekilde rekorunu 4.8055'e taşıyan euro, 4.8010 seviyesinde yer alırken, tarihi zirvesini 5.4178 ile yineleyen sterlin ise 5.4135'te yer aldı. Peki dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 16 Mart Cuma güncel döviz kurları...

16 ARALIK 2018 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar alış: 3,8983 TL / Dolar satış: 3,8999 TL

Euro alış: 4.8010 TL / Euro satış: 4.8024 TL

İngiliz Sterlini alış: 5.4202 TL / Satış: 5.4436 TL

Güncel döviz kurlarını aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.

UZMANLARA GÖRE DOLAR KURUNDA SON DURUM

Küresel piyasalarda "ticaret savaşları" endişelerinin artması ve ABD'deki siyasi gelişmelerin etkisiyle risk iştahının azaldığı, bunun da gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden olduğu görülüyor. Dolar endeksinin yüzde 0,2 yükseldiği günde, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki kayıpları da yüzde 0,8'leri buldu.

Dolar/TL, hafta başından bu yana etkili olan yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,9008 ile 4 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Avro/TL 4,8249 ile tarihi zirvesine çıkarken, sterlin/TL de rekorunu 5,4520'ye taşıdı.

Şu dakikalarda gördüğü en yüksek seviyeden gerileyen dolar/TL yüzde 0,42 artışla 3,8970, avro/TL yüzde 0,27 yükselişle 4,8130 ve sterlin/TL de yüzde 0,44 primle 5,4405'ten işlem görüyor.

Analistler, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kayıplarını ABD'deki siyasi gelişmeler ve "ticaret savaşları" endişelerinin artmasına bağlarken, TL ile aynı sepette değerlendirilen Güney Afrika randının yüzde 0,7, Brezilya realinin ise yüzde 0,8 değer kaybettiğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,90 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda tarihi zirvesi konumundaki 3,9830'un gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, ABD'de Trump'ın açıklama ve adımlarının kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

ŞUBAT'TA EN FAZLA KAZANDIRAN AVRO

Şubatta en yüksek aylık reel getiriyi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde avro sağladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,85 ile avroda oldu. Avro, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,06 yatırımcısına kaybettirdi.

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