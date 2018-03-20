Dolar ve euro güne yükselişle başladılar. Makro ekonomik, jeopolitik ve siyasi endişelerle TL'de geçen hafta gözlenen değer kaybının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısı öncesi sürmesiyle dolar/TL 3.95'i aşarken, euro/TL tarihi zirveyi gördü, borsa kayıpta. Peki dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 20 Mart Salı güncel döviz kurları...

20 ARALIK 2018 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar alış: 3,9405 TL / Dolar satış: 3,9432 TL

Euro alış: 4.8664 TL / Euro satış: 4.8686 TL

İngiliz Sterlini alış: 5.5193 TL / Satış: 5.5429 TL

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DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde döviz piyasasında hareketlilik görülüyor. Dolar/TL yeni haftaya 3,93 liranın üzerinde başladı. Daha sonra yönünü yukarı çeviren dolar 3,9525 ile 4 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi gördü.

EURODA YENİ REKOR

Euro/TL rekorlarına bu hafta da devam ediyor. Euro 4,86'yı ilk kez aşarak tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Euro 4,8681'e kadar yükseldi. Yüzde 50 dolar, yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti 4,41 ile tarihi zirveyi gördü.