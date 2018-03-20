Dolar ve euro güne yükselişle başladılar. Makro ekonomik, jeopolitik ve siyasi endişelerle TL'de geçen hafta gözlenen değer kaybının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısı öncesi sürmesiyle dolar/TL 3.95'i aşarken, euro/TL tarihi zirveyi gördü, borsa kayıpta. Peki dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 20 Mart Salı güncel döviz kurları...
Dolar alış: 3,9405 TL / Dolar satış: 3,9432 TL
Euro alış: 4.8664 TL / Euro satış: 4.8686 TL
İngiliz Sterlini alış: 5.5193 TL / Satış: 5.5429 TL
Güncel döviz kurlarını aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde döviz piyasasında hareketlilik görülüyor. Dolar/TL yeni haftaya 3,93 liranın üzerinde başladı. Daha sonra yönünü yukarı çeviren dolar 3,9525 ile 4 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi gördü.
EURODA YENİ REKOR
Euro/TL rekorlarına bu hafta da devam ediyor. Euro 4,86'yı ilk kez aşarak tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Euro 4,8681'e kadar yükseldi. Yüzde 50 dolar, yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti 4,41 ile tarihi zirveyi gördü.
GÖZLER FED'DE
Fed'in faizi 25 baz puan artırması beklenirken, toplantı sonrasında açıklanacak faiz projeksiyonlarının bu yıl üç ya da dört artışa işaret edip etmediğine bakılacak. Uzmanlar, bu hafta döviz piyasasında Fed'in faiz kararı öncesinde sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.
DOLARDA KRİTİK SEVİYELER
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 3,9170 ve 3,9000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.
ŞUBAT'TA EN FAZLA KAZANDIRAN AVRO
Şubatta en yüksek aylık reel getiriyi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde avro sağladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,85 ile avroda oldu. Avro, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,06 yatırımcısına kaybettirdi.
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