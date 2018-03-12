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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte güncel döviz kurları 12 Mart Pazartesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 07:06 | Son Güncelleme

Dolar yeni haftaya düşüşle başladı. Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi sonrasında dolar ve euro sınırlı da olsa Cuma günü yükselmeye başlamıştı. Fakat gün içinde düşüş eğilimi göstererek dolar 3,81 lira, avro ise 4,69 liraya kadar geriledi. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 12 Mart Pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte güncel döviz kurları 12 Mart Pazartesi

Bugün dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar haftaya düşüşle başladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu sürpriz şekilde bir kademe daha düşürmesinin ardından dolar/TL'de sınırlı yükseliş gözlenirken, faizlerde yukarı hareket devam etti. Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen açıklamaların ardından euro/TL ise tarihi zirveyi gördü. Hafta sonu serbest piyasada doların düşüşü devam ederken avro, Cuma günü değerini korudu. Peki dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte güncel döviz kurları...

12 ARALIK 2018 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar alış: 3,8084 / Dolar satış: 3,8095

Euro alış: 4.6938 / Euro satış: 4.6950

İngiliz Sterlini alış: 5.2650 / Satış: 5.2870

Güncel döviz kurlarını aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.

MODDY'S SONRASI DOLAR/EURO NE OLDU?

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu sürpriz şekilde bir kademe daha düşürmesinin ardından dolar/TL'de sınırlı yükseliş gözlenirken, faizlerde yukarı hareket devam etti. Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen açıklamaların ardından euro/TL ise tarihi zirveyi gördü.

Bankacılar, Türk Lirası'nın diğer EM para birimlerinden negatif ayrışmadığını ancak son günlerde yüksek bir seyir izleyen euro/TL de ECB'nin açıklamasından gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkarmasının etkili olduğunu belirtti.

ECB nedeniyle euro/dolar bugün 1.2446'ya kadar yükseldi" dedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün yaptığı toplantıda aşırı gevşek para politikası yaklaşımını değiştirmedi ancak yaptığı açıklamada gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkardı. ECB böylece ekonomiye verdiği desteği azaltmaya ilişkin küçük bir adım attı.

Öte yandan Draghi toplantı sonrası açıklamalarında para politikasının gelişmelere tepki vermeye devam edeceğini ve arz-talep kaynaklı enflasyonun zayıf seyrini sürdüreceğini belirtti.

ŞUBAT'TA EN FAZLA KAZANDIRAN AVRO

Şubatta en yüksek aylık reel getiriyi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde avro sağladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,85 ile avroda oldu. Avro, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,06 yatırımcısına kaybettirdi.

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