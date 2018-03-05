Dolar ne kadar oldu? İşte 5 Mart Pazartesi güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar güne yükselişle başladı. Salı günü Fed Başkanı Powell'ın yaptığı "şahin" tondaki açıklamaların ardından yükselişe geçen ve dün, 19 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 90,90'da bulunan dolar endeksi, Trump'ın gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Endeks, bu sabah 90,15 civarında yer alıyor. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 5 Mart Pazartesi güncel döviz kurları...

5 ARALIK 2018 DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar alış: 3,8132 TL / Dolar satış: 3,8141 TL

Euro alış: 4.7001 TL / Euro satış: 4.7025 TL

İngiliz Sterlini alış: 5.2490 TL / Satış: 5.2690 TL

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DOLAR KURUNDA SON DURUM

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından altı haftanın zirvesinden geriledi.

Salı günü Fed Başkanı Powell'ın yaptığı "şahin" tondaki açıklamaların ardından yükselişe geçen ve dün, 19 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 90,90'da bulunan dolar endeksi, Trump'ın gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Endeks, bu sabah 90,15 civarında yer alıyor.