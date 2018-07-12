Dolar ne kadar? Rekor kıran dolar daha yükselecek mi yoksa düşecek mi?

Dolar kurundaki dalgalanma günün en çok ilgi çeken gündemi. Gece yarısı 4,9796 ile tarihini zirvesini gören yani yeni bir rekora daha imza atan Dolar kuru gün içinde ne durumda merak ediliyor. İnsanlar sık sık dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtını öğrenmek için arama yapıyorlar ve dolar TL paritesini takip ediyorlar.
Dün gece ani yükselişinin ardından düşüşe geçen dolar ve euro sabah güne yükselişle başlarken, bir süre sonra az da olsa yeniden düşüşe geçti. Saat 07:10'da dolar 4,90, euro 5,72 seviyesine yükselirken, 08:00 itibariyle dolar 4,87 euro 5,69 bandına geldi. Gün içinde en yüksek 4,9777 en düşük 4,7841 lirayı gören 1 Dolar 12.00 itibari ile 7.79 bandında seyrediyor.
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Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa analistleri ve ekonomistler cari açığın yüzde 1.5 dolayında artışla 5.45 milyar dolar düzeyine yükselmesini bekliyordu.
Cari işlemler açığının yüksek gelmesi Borsa İstanbul'da da satışları tetikledi ve dün yüzde 3.0 düşüşle 96 bin 274 puandan kapanan Endeks (BIST 100), yüzde 2.67 düşüşle 93 bin 647 puana kadar geriledi.
ABD ÇİN SAVAŞININ PİYASALARA ETKİSİ
ABD ile Çin arasındaki gerilimin bir ticaret savaşını tetikleyeceği endişesi gelişmekte olan ülke para birimlerindeki kayıpları tetikledi.
ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 200 milyar dolar tutarında ithal Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini söyleyerek Çin ile yaşanan ticaret anlaşmazlığını tırmandırdı.
Piyasalar ayrıca önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin sinyal verebileceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na odaklandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DOLAR AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar kuru ve faizler hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum.” dedi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar kuru ve faizler hakkında son dakika açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Yeminden sonra devir teslim başladı. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır.” dedi.
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