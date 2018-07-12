Dolar ne kadar? Rekor kıran dolar daha yükselecek mi yoksa düşecek mi?

Dolar kurundaki dalgalanma günün en çok ilgi çeken gündemi. Gece yarısı 4,9796 ile tarihini zirvesini gören yani yeni bir rekora daha imza atan Dolar kuru gün içinde ne durumda merak ediliyor. İnsanlar sık sık dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtını öğrenmek için arama yapıyorlar ve dolar TL paritesini takip ediyorlar.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dün gece ani yükselişinin ardından düşüşe geçen dolar ve euro sabah güne yükselişle başlarken, bir süre sonra az da olsa yeniden düşüşe geçti. Saat 07:10'da dolar 4,90, euro 5,72 seviyesine yükselirken, 08:00 itibariyle dolar 4,87 euro 5,69 bandına geldi. Gün içinde en yüksek 4,9777 en düşük 4,7841 lirayı gören 1 Dolar 12.00 itibari ile 7.79 bandında seyrediyor.

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DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa analistleri ve ekonomistler cari açığın yüzde 1.5 dolayında artışla 5.45 milyar dolar düzeyine yükselmesini bekliyordu.

Cari işlemler açığının yüksek gelmesi Borsa İstanbul'da da satışları tetikledi ve dün yüzde 3.0 düşüşle 96 bin 274 puandan kapanan Endeks (BIST 100), yüzde 2.67 düşüşle 93 bin 647 puana kadar geriledi.