HABER

Dolar ne kadar? Rekor kıran dolar daha yükselecek mi yoksa düşecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

Dolar bugün de ekonominin ve vatandaşın gündeminde. Yurt dışı piyasalarında Dolar TL kurunda yaşanan hareketlenme sonucunda Dolar TL karşısında bir rekora daha imza attı. Peki şu an dolar ne kadar? Doların seyrine nasıl devam edecek, yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte dolar kurundaki hareketlilikler ve anlık dolar kuru...

Dolar ne kadar? Rekor kıran dolar daha yükselecek mi yoksa düşecek mi?

Dolar kurundaki dalgalanma günün en çok ilgi çeken gündemi. Gece yarısı 4,9796 ile tarihini zirvesini gören yani yeni bir rekora daha imza atan Dolar kuru gün içinde ne durumda merak ediliyor. İnsanlar sık sık dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtını öğrenmek için arama yapıyorlar ve dolar TL paritesini takip ediyorlar.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dün gece ani yükselişinin ardından düşüşe geçen dolar ve euro sabah güne yükselişle başlarken, bir süre sonra az da olsa yeniden düşüşe geçti. Saat 07:10'da dolar 4,90, euro 5,72 seviyesine yükselirken, 08:00 itibariyle dolar 4,87 euro 5,69 bandına geldi. Gün içinde en yüksek 4,9777 en düşük 4,7841 lirayı gören 1 Dolar 12.00 itibari ile 7.79 bandında seyrediyor.

Anlık olarak dolar ne kadar öğrenmek için tıklayınız

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa analistleri ve ekonomistler cari açığın yüzde 1.5 dolayında artışla 5.45 milyar dolar düzeyine yükselmesini bekliyordu.

Cari işlemler açığının yüksek gelmesi Borsa İstanbul'da da satışları tetikledi ve dün yüzde 3.0 düşüşle 96 bin 274 puandan kapanan Endeks (BIST 100), yüzde 2.67 düşüşle 93 bin 647 puana kadar geriledi.

ABD ÇİN SAVAŞININ PİYASALARA ETKİSİ

ABD ile Çin arasındaki gerilimin bir ticaret savaşını tetikleyeceği endişesi gelişmekte olan ülke para birimlerindeki kayıpları tetikledi.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 200 milyar dolar tutarında ithal Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini söyleyerek Çin ile yaşanan ticaret anlaşmazlığını tırmandırdı.

Piyasalar ayrıca önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin sinyal verebileceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na odaklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DOLAR AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar kuru ve faizler hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum.” dedi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar kuru ve faizler hakkında son dakika açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Yeminden sonra devir teslim başladı. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır.” dedi.


PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındıYaralı peçeli baykuş tedaviye alındı
Sahilde açık hava klima alanıSahilde açık hava klima alanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar ne kadar dolar kuru 1 dolar

En Çok Okunan Haberler

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

İlginizi Çekebilir

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Adnan Oktar'ın fuhuş turnikesi skandalı!

Adnan Oktar'ın fuhuş turnikesi skandalı!

Adnan Oktar'a operasyonda yeni gelişme

Adnan Oktar'a operasyonda yeni gelişme

Ünlü ekonomist Ash’ten Bakan Berat Albayrak’a ilginç çağrı: Kayınpederinin yaptığının…

Ünlü ekonomist Ash’ten Bakan Berat Albayrak’a ilginç çağrı: Kayınpederinin yaptığının…

Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı!

Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul metrosunda feci olay!

İstanbul metrosunda feci olay!

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.