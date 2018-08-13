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Dolar ve altın bozdurarak ABD'yi protesto ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 18:03 | Son Güncelleme

DÖVİZDE yaşanan yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Manisa'da bazı vatandaşlar, ellerindeki dolarları ve altınları bozdurdu.

Nermin UÇTU MANİSA, (DHA) DÖVİZDE yaşanan yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Manisa'da bazı vatandaşlar, ellerindeki dolarları ve altınları bozdurdu.

ABD ile yaşanan gerilim sonrasında yükselişe geçen dolar kuruna tepki gösteren Manisalılar, döviz bürolarına ve kuyumculara giderek ellerindeki dolarları ve altınları Türk lirasına çevirdi. Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyeleri de döviz bürosu önünde bir araya gelerek dolardaki artışı protesto etti. Ellerindeki broşürleri de vatandaşlara dağıtan üyeler, Türk lirası kullanmaya davet etti.

Manisa Sivil Dayanışma Platformu Temsilcisi Mesut Öner, platform üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada ABD'yi eleştirdi. Türk ekonomisine karşı operasyon yapıldığını dile getiren Öner, Daha önce de defalarca denediler, başaramadılar. Bu aziz millet, gösterdiği kararlılık ve ortaya koyduğu milli duruşla içerdeki ve dışardaki hainlere en güzel cevabı vermiştir ve yine verecektir. Milletimizi, duyarlı Manisa halkını dövizi de, altını da bozdurmaya, küresel baronların ve onların ekonomik tetikçilerinin oyunlarını bozmaya, Türk lirasına sahip çıkmaya davet ediyoruz dedi.

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Dolar ve altın bozdurarak ABD'yi protesto ettilerDolar ve altın bozdurarak ABD'yi protesto ettiler
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