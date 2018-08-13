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Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 10:39 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan şarkıcı Murat Bulut, dolar artışına tepki için bir klip hazırladı.

Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik savaşa toplumun farklı kesimlerinden ilginç tepkiler geliyor.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan şarkıcı Murat Bulut, dolar artışına tepki için bir klip hazırladı.

Klipte dolarla camlar siliniyor, mutfakta ocak yakılıyor, sallanan masanın altına konuluyor, çöpe atılıyor ve hapşıran birisi burnunu siliyor. Murat Bulut tarafından seslendirilen klipte dolar sıra dışı yöntemlerle protesto ediliyor, dolar alanlara ince mesajlar veriliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolar sosyal medya Murat Bulut Samsun Çarşamba

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
sahte para basmışlar nerde türk polisi hemen inceleme başlatılsın... Doları masanın altına koyacağına git kendine yeni bi masa al keko , dolarla ocak yakacağına git kendine yeni çakmak al kezban
@greis_06 seninde protestodan anladığın bu. yapacak bişey yok.
Bu akp'liler ilginç. Daha düne kadar önceki hükümetlere ekonomi üzerinden yükleniyorken, kendisi ekonomiyi batırınca bu seferde para pul boş şeyler demeye başladılar.
klipte her kesin cebinden dolar cikiyor ne hekmetse. hic tl cikmiyor. klip yapacam derken dumbuk isi pok etmis.
Beyni yok, fikri var.
ahdahdhahda : :D:D
Akpliler dışarıdaki dolarlarını gemiciklerle içeri getirip sıfırlasalar memleket kurtulur böyle şaklabanliklara gerek kalmaz...
Gerizekalılar !
Dolar alanlar bi açıklansın gerçekten. Bu iş de reis bizi afrine götür diyenlerin bedellisine benziyor. Medyada dolara söv arka kapıda dolar al ve bunları yaparken "YERLİ VE MİLLİ" ol.
tuvaletler için dolar basılı tuvalet kağıtları üretsinler. resiminide trump'un resmini koysunlar. öyleki hekes yüzüne ........
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