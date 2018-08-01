Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

ABD'nin yaptırım tehdidiyle baskı altındaki dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine itirazının reddedilmesi ardından dolardan tepki gecikmedi. Güne 4,93 seviyelerinden başlayan Dolar akşam saatlerinde 4.99 TL'ye çıkarak tarihi rekora ulaştı. Dolardaki yükselişe tepkiler gecikmedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal , Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Dolar: 5 - Başkanlık Sistemi: 0" ifadelerine yer verdi.
Dolar:5 - Başkanlık Sistemi:0— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 1 Ağustos 2018
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