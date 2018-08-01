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Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 20:11 | Son Güncelleme

Doların 4,99 TL'ye çıkması ve tarihi rekora ulaşmasına CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Twitter'dan tepki verdi. Tanal paylaşımında "Dolar:5 - Başkanlık Sistemi:0" ifadelerini kullandı.

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

ABD'nin yaptırım tehdidiyle baskı altındaki dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine itirazının reddedilmesi ardından dolardan tepki gecikmedi. Güne 4,93 seviyelerinden başlayan Dolar akşam saatlerinde 4.99 TL'ye çıkarak tarihi rekora ulaştı. Dolardaki yükselişe tepkiler gecikmedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal , Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Dolar: 5 - Başkanlık Sistemi: 0" ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
dolar CHP Mahmut Tanal Twitter

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
ambargo krizinde chp tayfası : oh be teşekkürler amerika. umarız türkiyeye büyük yaptırımlar gelir.
@sprglvs28 efendi TÜRKİYE'ye yaptırımlar gelirse götüne kınamı yakacan, ne kötülük yaptı sana TÜRKİYE.
yinemi kandırmışlar yazık be bu ülkenin haline
Ulan birgün de yerli ve milli olun.
ulan siz bu Türkiye'nin dertleri ile ne zaman dertleneceksiniz?
Ulan döl israfı, sen niye doğdun acaba? olmasanda olurdu
Kim takar chp yi
Kim takar AKP yi.. ver papazı al parayı..
böyük oyunu göriyik tayibi yidirmeyikk :))))
doların yükselişini kasımpaşa canavarı yapmıştır diyorlar inanmayın chp li kedidir kedidir O yurdum insanları galiba gemi su alıyor.
Dolar 100 olsa ginede akp)))))))))
1000 olsa yine reis
laiklik elden gidiyeahhh dış mihrahlar geliyeahh
Dış güçlerin oyunu
vatan hainleri göbek atiyor...
tipik akepe savunması...sanki sorumlu partiniz değilmiş, ülkeyi 16 yıldır dış güçler ve chp yönetiyormuşçasına...yazık.bizi de yaktınız.
@remziyattara ulan ak parti ekonomisi çok iyi bir ülke mi aldı sanki ! Bir enkaz devraldı, ekonomik krizin birini girip birinden çıkan iflas etmiş bir ülke devraldı.
bir chp li olarak amerikaya güveniyorum.
ulan yeter artik be şu akp secmenleri aklinizi basiniza alin ulke elden gidiyor ekonomi coktu resmen ekonomi elden gidiyeaa
Dolar yükseldi diyenlere sesleniyorum.dolardan başka paranız yokki. Hadi biraz daha bağırın biraz daha kazanın.
inanmayın arkadaşlaaar eyyyyy amerikanın oyunudur buu:))) Bu ülke cari açık verdiği süre içerisinde dahaaaaa çoook yükselir. ben memurum benim 2011 nisanda maaşım 1500 tl idi dolar ise 160 170 tl civarıydı yani benim maaşım nerden baksanız 1000 dolara yakındı şuan maaşım 3500 maaşım ne kadar oldu sizce :)) Suç kimde hakimim:)) Ha bu yorumu yazdım diye belkide maaşım sıfırada iner varsın insin bedava çalışmaktan iyidir;)))
Ekomomi Çöksede Dolar Tavan Yapsada Diye Bekleyip Avucunu Okşayan Bir Sürü Oç Var Bu Memlekette. Kendi Memleketi Zor Durumda Kalınca Her Ülkede O Ülkenin Devletine Sahip Çıkılırken, Bizde Nasıl Deviririz Hesapları Yapan Orço Çok Bu Memlekette, Atamız Yunanı Denize Döktük Dedi, Lakin Boğulmamışlar, Kıyıya Vurup Karaya Çıkmışlar, Onların Torunları Hala Var Bu Ülkede, Evet Ekonomi Çok İyi Değil, Dövüz Kuru Çok Yüksek, Bunda Hem Fikiriz Lakin, Eleştiri Dövizi Tl Bazında Değer Kaybettirmez Veya Ekonomide Tek Haneleri Göstermez, Bir Ülkeni Muhalefeti Çözüm Önerir Bizde Çözümsüzlük, Harikasınız!
Dolar dolsa ne olur dolmasa ne olur "zihniyet"
ulan bir kerde dik durun korkaklar ordusu bir kerede benim devletim işini bilir deseniz gururunuz mu incilir yeminle bir kez dik dursanız onurunuzu geri alacaksınız o hissi yeniden yaşayacak daha gururla bakacaksınız bir kerede dik durun...
sırtlan dolu memleketimin her tarafı doların çıkmasına sevinen vatan hainleri var bu ülkede
dolar omus besj lira abe netcez sindi beyah
CHP niye sevinsin yauu. Doların büyüğü iktidar mensuplarında ve onların yanlılarında.Sevinecek varsa onlar sevinir.Man adasında hesabı olan sevinir.Dolarım yok ki sevineyim.
Nasılda hoşunuza gidiyor ülkede kötü şeyler olunca dimi dümbükler
siz bilmiyorsunuz görmüyorsunuz..!!! :)))) hani la seçimden sonra dolar düşecekti.. aksine dahada çıkıyor ahanda söyleyim 7 yi bulur bu yıl demedi demeyin.
isterse 10 tl olsun dün ecevite kasa atıldığında ecevite kimse destek olmadı şimdi kalkmış vatan haini ilan ediliyoruz lan fakir daha da fakir oldun umrumda değil.
Mahmut Tanal LGBT ile taksime çıksın onun başka bir derdi yok tek derdi eşcinselliğin yaygınlasması
dolarin yukselmesi butun ithal urunlerin raf fiyatlarina yansir nasil ithal et ediyor isek nasil ithal giycek aliyor isek nasil ithal icicek aliyor isek. issizlik articak tum sirket politikalarinin kriz senaryolari isci cikarma senaryolari olucak. elektrik ve dogalgaza zam geldi simdi bu vatandasin bu ulkede bunlari cekmeye ne sucu var
Mustafa Denizli zamanında güzel bir laf etmişti tamda bu gunler için cuk oturdu İÇİMİZDEKİ İRLANDALILAR,o dönem böyleydi şimdi amerikalılar.
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