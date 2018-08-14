HABER

Dolarını bozdurana çaydanlık hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

Karabük'te bir mağaza, 500 dolar bozdurup makbuzunu getirene çaydanlık hediye etme kampanyası başlattı

Karabük'te ev eşyaları satışı yapan bir mağaza, 500 dolar bozdurup makbuzunu getirene çaydanlık hediye ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek amacıyla "500 dolar bozdurana çaydanlık hediye" kampanyası başlatan mağaza yetkilileri, vatandaşlara çağrı yaptı.

Mağaza yetkilisi Ali Kemal Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyayı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlattıklarını söyledi.

Türkiye'ye karşı yapılanlara karşı duyarsız kalamadıklarını ifade eden Usta, "Ne yapabiliriz.' diye arkadaşlarla konuştuk ve 500 dolar bozdurup bize makbuzunu getiren müşterilerimize bir adet çaydanlık hediye edeceğimizi duyurduk. Hamdolsun talep de gördü, dolarını bozdurup makbuzunu getiren arkadaşlar oldu. Biz de onlara hediyelerini hemen takdim ettik. İnşallah başarılı olacağız, bunları da yeneceğiz, bunların yaptıkları bu oyunu da inşallah bozacağız." diye konuştu.

Usta, kampanyayı 20 Ağustos'a kadar yapmayı planladıklarını ancak Kurban Bayramı'ndan sonra da devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Kampanya kapsamında 500 dolar bozdurup mağazaya makbuzunu teslim eden herkese 130 lira değerinde çaydanlık hediye ediliyor.

PARTNERCinsel gücü arttıran besinlerCinsel gücü arttıran besinler
Balon patlatma oyunu oynarken 15 iğne yuttuBalon patlatma oyunu oynarken 15 iğne yuttu
Yunan askerleri tahliye oldu (1)Yunan askerleri tahliye oldu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Kemal Usta çaydanlık dolar kampanya Karabük

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Ezgi Mola yaşadığı elle tacizin detaylarını anlattı!

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.