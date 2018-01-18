İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmemesi ve karar metnindeki ifadelerin "şahin" olarak değerlendirilmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL 3,78 sınırına kadar geriledi.

TCMB'nin bugün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz değişikliğine gidilmezken, karar metninin dili analistler tarafından "şahin" olarak değerlendirildi.

Analistler, "şahin" tanımının, merkez bankalarının sıkı para politikası duruşunu tanımlamak için kullanıldığını belirterek, bugünkü PPK karar metninde yer alan "Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" ifadesinin bu görüşü desteklediğini ifade etti.

Kararın ardından düşüşe geçen dolar/TL, önceki kapanışla göre yaklaşık yüzde 0,7 değer kaybederek 3,78 sınırına kadar geriledi. Saat 16.50 itibarıyla dolar/TL 3,7870 seviyesinde dengelenirken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 4,6400, sterlin/TL de yüzde 0,5 azalışla 5,2550'den işlem görüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in yarın akşam yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin, yatırımcıların odağında olacağını, ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7720 seviyesinin destek, 3,8570'in direnç konumuna geldiğini söyledi.

(AA)