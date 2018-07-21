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Dolmabahçe'de çöken yol onarılarak yeniden trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 07:21 | Son Güncelleme

Meclis-i Mebusan Caddesi'nde yolun bir bölümünün çökmesi nedeniyle Karaköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Dolmabahçe'de çöken yol onarılarak yeniden trafiğe açıldı

Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı önünde yolda çökme meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki stadın önünden geçen yolda çökme oldu.

Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı. Bölgede önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Dolmabahçe çöken yol

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