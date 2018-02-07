Dolmabahçe-Levazım Tünel inşaatı hızlandırıldı

Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin İstanbul ulaşımı açısından önemli bir proje olduğu, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçların Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekleri belirtilerek, "Böylece, Dolmabahçe-Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecek. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Vadisi'nde son bulacak." denildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, tünelin bitirilip hizmete alınmasıyla İstanbul trafiğinin önemli noktalarından Beşiktaş bölgesinde bir rahatlamanın olacağı ve 70 dakikalık yolun bu sayede 5 dakikaya düşeceği vurgulandı.

"Tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyor. İki tüp olarak inşa edilecek tünelin toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olacak."

- "Yeşil alan korunacak"

Açıklamada, etaplar halinde yapılacak tünel projesinin her aşamasında yeşil alan hassasiyetinin gözetileceği, çalışmaların ilk olarak, Maçka Parkı'nın girişindeki bölümde başlayacağı dile getirilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Toplam büyüklüğü 140 bin metrekare olan Maçka Parkı'nın sadece 3 bin 500 metrekarelik bölümünde başlayacak çalışmalar kapsamında, alanda bulunan 85 ağaç, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden alınan rapor doğrultusunda Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkına dikilecek. Uzman ekipler yönetiminde ROOTBALL yöntemi ile sökümü gerçekleşecek ağaçlar, kök ve gövdeleri itina ile korunarak yeni yerlerine dikilecekler. Park dışında ise 91 ağaç başka bölgelere nakledilecek. Çalışmalardan sonra bölge tekrar ağaçlandırılacak. Çalışmalar tamamlandığında, 3 bin 500 metrekarelik alan yeniden yeşillendirilerek eski haline döndürülecek."