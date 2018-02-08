İSTANBUL (AA) - Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Nicole Kançal-Ferrari, "(Kırım'daki Hansaray) Bu saray, Osmanlı mimari tarihi için de önemlidir. Hansaray, Osmanlı sivil mimarisinin çok önemli örneklerindendir. Hansaray, sadece geçmişten kalan bir yapı değildir. Kırım Hanlığı ortadan kalktığında Kırım Tatarları'nın en önemli siyasi ve kültürel simgesidir." dedi.

Kançal-Ferrari, Dolmabahçe Sarayı Konferansları kapsamında düzenlenen, "Hansaray: Osmanlı Saray Mimarisinin Kırım'daki Temsilcisi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Yaklaşık 20 yıldır Kırım'daki yapılar üzerine çalışmalar yaptığını dile getiren Kançal-Ferrari, Hansaray'ın doktora tezi olduğunu belirtti.

Kançal-Ferrari, uzun süredir Kırım'daki Türk-İslam eserlerini takip ettiğini tekrarlayarak, "Doktora çalışmamdan sonra yeniden Hansaray'a geri döndüm. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda bir proje gerçekleştirdik. Bu süreçte Kırım'daki bütün Türk-İslam eserlerini araştırdık. Onların içinden tekrar Hansaray'ı işledik." diye konuştu.