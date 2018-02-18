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Dolmabahçe Sarayı’nın özel salonları ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 03:46 | Son Güncelleme

Dolmabahçe Sarayı'nda, Milli Saraylar envanterinde bulunan ancak geziye açık alanlarda sergilenmeyen değerli eşyalar ziyaretçilerle buluştu. Padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı değerli eşyalar burada görülebilecek.

Dolmabahçe Sarayı’nın özel salonları ziyarete açıldı

Dolmabahçe Sarayı, 1. ve 2. Hazine Sergi Salonları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman tarafından açıldı. TBMM Milli Saraylara bağlı tarihi mekanlardan Dolmabahçe Sarayı'nda, Milli Saraylar envanterinde bulunan ancak geziye açık alanlarda sergilenmeyen değerli eşyalar ziyaretçilerle buluştu.

Sergi salonlarında; Baccarat veya Bohemia kristalinden yapılmış dekoratif eserler, padişahlar için özel üretilen sofra takımları, padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dönemin siyasi ilişkilerini aksettiren diplomatik hediyelerden bazıları, dini merasimlerde kullanılan eserler, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler sergileniyor.

TOPLAM 612 ESER SERGİLENİYOR

Osmanlı döneminde, 'Mabeyn Kileri' olarak kullanılan mekan, 1. Hazine Sergi salonu olarak düzenlendi. Salonda, 6 padişah ve haneden üyeleri tarafından kullanılan ve sofra adabı ile ilgili adet ve geleneklerin tanıtıldığı toplam 383 eser sergileniyor.

Salonda 2. Abdülhamid'in porselen ve altın takımları, yabancı misafirlere hazırlanan bir ziyafet masası örneği de bulunuyor.

  1. Hazine Salonu'nda sergilenen eserler; kahve sunum töreni ile ilgili stil takımı, stil puşidesi, murassa zarf ve fincanlar; çay ikramında kullanılan porselen ve altın çay takımları ile tatlı ikramında bulunan billur ve murassa şerbet kupaları ve aşurelikler.

Dolmabahçe Sarayı'nın özel salonları ilk kez ziyarete açıldı

2. HAZİNE SERGİ SALONU

Sarayın yapıldığı tarihlerde Hünkar Dairesi Kileri (Kilar-ı Hass) olarak bir diğer mekan ise 2. Hazine Sergi salonu olarak düzenlendi. Son dönem Osmanlı saraylarında yaşamış padişahların ve hanedan mensuplarının kullandığı şahsi eşyalar, dini merasimlerde kullanılan ve siyasi ilişkileri yansıtan toplam 229 eser burada sergileniyor. Sergi salonunda, özel günlerde ve gündelik yaşamda kullanılmış kılıçlar, yazı takımları, mühürlerin yanı sıra dini merasimlerde kullanılan gülabdan, buhurdan, zemzem sürahileri yer alıyor. Hereke Fabrikası'nda dokunmuş Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara örtülerinin örnekleri de sergide öne çıkan eserler arasında bulunuyor.

Dolmabahçe Sarayı'nın özel salonları ilk kez ziyarete açıldı

ZİYARET GÜN VE SAATLERİ

  1. ve 2. Hazine Sergi Salonları, pazartesi ve perşembe hariç 09.00 ila 16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dolmabahçe Sarayı sergi İsmail Kahraman

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
halk perişan aç kuşatılmış türkiye kadar toprak kaybedilmiş aşurelikler bie altından zümrütten.
he baba hee
OSMANLININ NEDEN BATTIGI ORTADA ADAMLARIN YEMEK YEDIKLERI BILE ALTIN
halk perişan değilken kuşatılmamışken toprakları afrikaya kadar uzanmışken olan değerli eşyalar olmasın:)
Mynet pardon ama '' Dini Merasim '' de ne oluyot? Bizim dinimiz olan İslam' da ''merasim'', '''ayin'', ''tören'', ''kutsama'' YOKTUR. O dediğin ''dini merasim'' ŞİRK DİNİ mensuplarında ve onların halihazırdaki torunlarında olur. Sen şimdi bu yorumumu da paylaşmazsın.
senin beynin almıyor bırak sen başka işlerle uğraş.... sen bilir de 'geç
başka bir yüz bulamadınız mı? yüze bakın nur yok nur.... adamın midesini bulandırıyor... iğrenç adam...
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