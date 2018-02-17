Dolmabahçe Sarayı'nın özel salonları ilk kez ziyarete açıldı

Enver ALAS, Cansel KİRAZ - İSTANBUL,(DHA)
DOLMABAHÇE Sarayı, 1. ve 2. Hazine Sergi Salonları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman tarafından açıldı. TBMM Milli Saraylara bağlı tarihi mekanlardan Dolmabahçe Sarayı'nda, Milli Saraylar envanterinde bulunan ancak geziye açık alanlarda sergilenmeyen değerli eşyalar ziyaretçilerle buluştu.
Sergi salonlarında; Baccarat veya Bohemia kristalinden yapılmış dekoratif eserler, padişahlar için özel üretilen sofra takımları, padişahların ve hanedan üyelerinin kullandığı şahsi eşyalar, dönemin siyasi ilişkilerini aksettiren diplomatik hediyelerden bazıları, dini merasimlerde kullanılan eserler, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler sergileniyor.
TOPLAM 612 ESER SERGİLENİYOR
Osmanlı döneminde, 'Mabeyn Kileri' olarak kullanılan mekan, 1.Hazine Sergi salonu olarak düzenlendi. Salonda, 6 padişah ve haneden üyeleri tarafından kullanılan ve sofra adabı ile ilgili adet ve geleneklerin tanıtıldığı toplam 383 eser sergileniyor.
Salonda 2. Abdülhamid'in porselen ve altın takımları, yabancı misafirlere hazırlanan bir ziyafet masası örneği burada de bulunuyor.
2. HAZİNE SERGİ SALONU
Sarayın yapıldığı tarihlerde Hünkar Dairesi Kileri (Kilar-ı Hass) olarak bir diğer mekan ise 2. Hazine Sergi salonu olarak düzenlendi. Son dönem Osmanlı saraylarında yaşamış padişahların ve hanedan mensuplarının kullandığı şahsi eşyalar, dini merasimlerde kullanılan ve siyasi ilişkileri yansıtan toplam 229 eser burada sergileniyor. Sergi salonunda, özel günlerde ve gündelik yaşamda kullanılmış kılıçlar, yazı takımları, mühürlerin yanı sıra dini merasimlerde kullanılan gülabdan, buhurdan, zemzem sürahileri yer alıyor. Hereke Fabrikası'nda dokunmuş Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara örtülerinin örnekleri de sergide öne çıkan eserler arasında bulunuyor.
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