Dolmabahçe'de çöken yolda çalışmalar tamamlandı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Beşiktaş Dolmabahçe'de yolda meydana gelen çökmenin ardından başlatılan onarma çalışmaları tamamlandı. Trafiğe kapatılan yol, yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.
Beşiktaş-Dolmabahçe yolu üzerinde dün akşam saatlerinde asfalt altındaki deformasyon nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme sonrası yolun Kabataş istikameti ulaşıma kapatıldı ve çalışma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin gece boyu süren onarım çalışmalarını saat 06:00 itibariyle tamamlanmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.
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