HABER

DOLMABAHÇE'DE İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 YARALI-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 18:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, 18.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddaya göre ters istikamette seyir halinde olan iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki kişi yaralanırken, trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Kaza yapan araçlar
-Trafikten görüntü
-Trafik polisinden görüntü
-Genel ve detaylar

PARTNERKerimcan izdihamıKerimcan izdihamı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağızEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız
Afyon'u sağanak vurdu; tepki için caddede 'balık tuttu'Afyon'u sağanak vurdu; tepki için caddede 'balık tuttu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

Bedelli askerlik tasarısı kabul edildi! İşte bedelli askerlikte bilinmeyenler

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

Defineciler suçüstü yakalandı!

Defineciler suçüstü yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.