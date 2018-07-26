Dolmabahçe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı-1

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ, Dolmabahçe Caddesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddaya göre ters istikamette seyir halinde olan iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki kişi yaralanırken, trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

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