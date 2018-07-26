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Dolmabahçe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 18:35 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ, Dolmabahçe Caddesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Dolmabahçe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı-1

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ, Dolmabahçe Caddesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, 18.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddaya göre ters istikamette seyir halinde olan iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki kişi yaralanırken, trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
(FOTOĞRAFLI)

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