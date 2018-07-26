DOLMABAHÇE'DE İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 2 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza 18.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Ters yönde seyreden iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görüp, koşan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Araçların kaldırılması sırasında trafik, polisler tarafından çift yönlü durduruldu. Yaklaşık 45 dakika aksayan trafik iki otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan otomobiller

-Polis ekipleri

-Yaralı eli sargılı

-Kontrollü sağlanan trafik akışı

-Yolun her iki yönde durdurulması

-Kaza yapan araçların çekiciye alınması

-Yolun trafiğe açılması

-Genel ve detay görüntüler

