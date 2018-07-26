HABER

Dolmabahçe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı:2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 19:15 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Dolmabahçe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı:2 yaralı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza 18.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Ters yönde seyreden iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görüp koşan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Araçların kaldırılması sırasında trafik, polisler tarafından çift yönlü durduruldu. Yaklaşık 45 dakika aksayan trafik iki otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.
(FOTOĞRAFLI)

(Geniş haber) Dolmabahçe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı:2 yaralı(Geniş haber) Dolmabahçe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı:2 yaralı(Geniş haber) Dolmabahçe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı:2 yaralı(Geniş haber) Dolmabahçe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı:2 yaralı

PARTNERYazın kabusu: Sivrisinek! İşte kurtulma yollarıYazın kabusu: Sivrisinek! İşte kurtulma yolları
Yunanistan'daki yangının tanıkları şoku atlatmaya çalışıyorYunanistan'daki yangının tanıkları şoku atlatmaya çalışıyor
Samsun'da, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladıSamsun'da, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.