HABER

DOLMABAHÇE'DE İKİNCİ ÇUKUR  

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:30 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA Dolmabahçe Caddesi üzerinde 15 santimetre çapında 60 santimetre derinliğinde bir çukur oluştu.  Dolmabahçe'de geçen hafta yolda meydana gelen çöpmenin ardından yaklaşık 400 metre ileride yolda ufak çapta bir delik oluştu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
Dolmabahçe Caddesi üzerinde 15 santimetre çapında 60 santimetre derinliğinde bir çukur oluştu.
Dolmabahçe'de geçen hafta yolda meydana gelen çöpmenin ardından yaklaşık 400 metre ileride yolda ufak çapta bir delik oluştu.
Dolmabahçe Caddesi Beşiktaş yönünde oluşan 15 santimetre çapında, 60 santimetre derinliğindeki çukurun yağmur sonrası oluştuğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
----------
-Cadde üzerinde iki şeritli yolun sağ tarafında oluşan delik
-Deliğin içi ve dış çapının metre ile ölçülmesi
-Vatandaş röportaj
-Yoldan geçen araçlar
-Genel ve detay görüntüler

PARTNERŞakacı Quaresma!Şakacı Quaresma!
CHP'li muhalifler kaç imza topladı? Yaşar Tüzün: Kurultay için 628 imza var CHP'li muhalifler kaç imza topladı? Yaşar Tüzün: Kurultay için 628 imza var
Apartmanda 'kötü koku' operasyonuApartmanda 'kötü koku' operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li muhalifler kaç imza topladı? Yaşar Tüzün: Kurultay için 628 imza var

CHP'li muhalifler kaç imza topladı? Yaşar Tüzün: Kurultay için 628 imza var

Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu

Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu

ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin NATO kozu: Çıkmak yerine sistemi kilitler!

ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin NATO kozu: Çıkmak yerine sistemi kilitler!

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

Ahmet Şık'a büyük şok!

Ahmet Şık'a büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.