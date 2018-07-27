DOLMABAHÇE'DE İKİNCİ ÇUKUR  

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Dolmabahçe Caddesi üzerinde 15 santimetre çapında 60 santimetre derinliğinde bir çukur oluştu.

Dolmabahçe'de geçen hafta yolda meydana gelen çöpmenin ardından yaklaşık 400 metre ileride yolda ufak çapta bir delik oluştu.

Dolmabahçe Caddesi Beşiktaş yönünde oluşan 15 santimetre çapında, 60 santimetre derinliğindeki çukurun yağmur sonrası oluştuğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Cadde üzerinde iki şeritli yolun sağ tarafında oluşan delik

-Deliğin içi ve dış çapının metre ile ölçülmesi

-Vatandaş röportaj

-Yoldan geçen araçlar

-Genel ve detay görüntüler

