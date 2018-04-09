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Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:21 | Son Güncelleme

Adana’da hastaneye gitmek için bindiği toplu taşıma aracında kalp krizi geçiren bir kişi, şoför tarafından en yakın hastanenin aciline götürülerek kurtarıldı.Adana’da eşinden yıllar önce ayrılan, tek çocuk babası Zafer Yılmaz (50), kan dolaşım problemi yaşadığı için işsiz kaldı ve 3 aydan 3 aya, bin 100 lira engelli maaşı almaya başladı.

Adana’da hastaneye gitmek için bindiği toplu taşıma aracında kalp krizi geçiren bir kişi, şoför tarafından en yakın hastanenin aciline götürülerek kurtarıldı.
Adana’da eşinden yıllar önce ayrılan, tek çocuk babası Zafer Yılmaz (50), kan dolaşım problemi yaşadığı için işsiz kaldı ve 3 aydan 3 aya, bin 100 lira engelli maaşı almaya başladı. Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde tek başına yaşayan Yılmaz, 20 Şubat günü 100. Yıl Mahallesi’ndeki arkadaşlarının yanına gitti. Burada kalbinde ağrı hissedince arkadaşları onu Hakan Yıldırım’ın (34) kullandığı toplu taşıma aracına bindirerek Seyhan Devlet Hastanesi’ne gönderdi. Ancak Yılmaz, araca bindikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Minibüs şoförü Yıldırım, yolcuların uyarısıyla Yılmaz’ın hayatını kurtarmak için direksiyonu en yakın hastaneye çevirdi. Yıldırım minibüsle yolda giderken sürekli ambulans gibi korna çalıp ışıklarda da durmayarak kısa sürede Medline Adana Hastanesi acil servisine geldi. Yıldırım, yolda gelirken hastaneyi de arayıp bilgilendirdiği için hastane görevlileri sedye ile hazır beklediği toplu taşıma aracından Yılmaz’ı hemen hastaneye aldı.

Kalbi yeniden çalıştırıp hayata döndürdüler
Hastanenin acil servisinde Yılmaz’a müdahale eden doktorlar, adamın kalbinin durduğunu tespit etti. Dakikalarca kalp masajı yapılarak büyük çabalar sonucu Yılmaz’ın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ardından da Yılmaz’a hastanede başarılı bir şekilde anjiyo yapıldı. İki gün hastanenin yoğun bakımında kalan Yılmaz sağlık problemi ortadan kalkınca taburcu edildi. Taburcu olan Yılmaz o günden sonra kendisini bir ambulans gibi acile getiren toplu taşıma aracının şoförünü bulmaya çalıştı. Yılmaz günlerce araca bindiği noktaya geldi ancak Yıldırım ile bir türlü karşılaşamadı.

45 gün sonra cankurtaranını buldu
Yılmaz, canını kurtaran sürücüye bir türlü teşekkür edemeyince Yıldırım’ın çalıştığı durağı öğrenip oraya gitmeye karar verdi. Yılmaz, Yıldırım’ın çalıştığı durağa giderek ona sarılıp hayatını kurtardığı için teşekkür etti.
Şoför Yıldırım da insanlık görevini yaptığını, bu olayla hangi sürücü karşılaşırsa karşılaşsın aynı şeyi yapacağını söyledi.
Yılmaz ise, "Belki beni o anda karar verip hastaneye götürmese bugün hayatta olmayacaktım. Bu nedenle ona çok teşekkür ediyorum, hayatımı kurtardı. Şimdi sağlığım iyi, hastaneye kontroller için gidiyorum" dedi.

Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı

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Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı

Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı
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Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı

Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı
3 / 8

Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı

Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı
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Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı

Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı
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Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı

Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı
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Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı

Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı
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Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı

Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı
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Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı

Dolmuş ambulans oldu, şoförü hayat kurtardı
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