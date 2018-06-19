Dolmuşta darbedilen engelli, hırsızlık iddiasıyla hakim karşısında

Adana'da dolmuşta kendisini darbeden 4 kişiden birinin cüzdanından 280 lirasını aldığı iddiasıyla hakkında "yaralama ve hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan işitme engelli genç, hakim karşısına çıktı.

Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, işitme engelli tutukusuz sanık Agit Acun, parasının çalındığını iddia eden öğrenci Ahmet Günsel ile avukatlar katıldı.

İşaret dili tercümanı aracılığıyla savunması alınan tutuksuz sanık Acun, hırsızlık yapmadığını ileri sürerek, "Bana vuran kişiyi şikayet etmek için TC numarasını aldım. Para almadım ancak istiyorsa zararını karşılamak isterim. Kendileri beni darbetti, ben kimseyi darbetmedim." iddiasında bulundu.

Acun'un avukatı da görüntülerde para alındığına dair bir şey bulunmadığını, müvekkilinin bulunan cüzdandan sadece şikayetçi olabilmek için kimliği aldığını belirtti.

Parasının çalındığını öne süren Günsel de işitme engelli Acun'dan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Paramı aldığı kamera görüntülerinde de bellidir. Benim cüzdanımdan para alınmıştır. Miktarının 280 lira olduğunu söylemiştim. Görüntülerin tekrar izlenmesini istiyorum." dedi.