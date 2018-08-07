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Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 10:45 | Son Güncelleme

Kadıköy-Taksim dolmuşunda sigara içen bir çifti uyardığı için tartaklanan Gazeteci Nil Dumansızoğlu, o anları kamerasıyla kaydetti. Dumansızoğlu, kendisini tartaklayan çiftten ve sigara içmelerine izin veren dolmuş şoföründen şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz gece saat 24. 00 sıralarında meydana geldi. Gazeteci Nil Dumansızoğlu önceki gün Kadıköy’den dolmuşa bindi. Dolmuşta arka koltukta oturan çift sigara içmeye başladı. Nil Dumansızoğlu, sigara içen çifti uyararak araçta sigara içmenin yasak olduğunu söyledi. Pişkin çift uyarılara kulak asmadı. Bunun üzerine o anları kamerasına kaydeden Dumansızoğlu çift tarafından tartaklandı. Gazeteci Dumansızoğlu'nun boynunda ve yüzünde çizikler oluştu. Dolmuş şoförü olaya sessiz kalırken dolmuştaki vatandaşlar araya girdi.

Dumansızoğlu'nu tartaklayan çift küfür ederek araçtan indi. Dumansızoğlu, kendini tartaklayan çiftten ve şoförden şikayetçi oldu.

İHA

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