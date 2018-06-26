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Dolu yağışına karşı araçlarını böyle korudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, birçok kişi, doluya karşı araçlarının üzerine yorgan ve battaniyeler sererek önlem aldı.

Dolu yağışına karşı araçlarını böyle korudular

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, birçok kişi, doluya karşı araçlarının üzerine yorgan ve battaniyeler sererek önlem aldı.
Sakarya'da dolu yağışına karşı uyarıda bulunulmasının ardından vatandaşlar önlemler aldı. Birçok kişi battaniye ve yorganları ve eski halılarını araçlarının üzerine serdi. Halı, yorgan ve battaniyelerin araçların üzerinden uçmaması için iplerle bağlanırken, kimileri ise araçlarının üzerine serdikleri eşyaların üstüne taşlar koydu. Kent merkezinden öğleden sonra yağmur yağışı aralıklarla etkili oldu.
Mustafa Kurşun sigorta şirketinden aldığı mesaj sonrasında aracını muhafaza etmeye çalıştığını belirterek, "Sigorta şirketinden mesaj geldi. Biz de her türlü önlemimizi alıyoruz. Arabada kasko yok, hasar karşılamaz. Mala zarar gelmesin" dedi.

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Dolu yağışına karşı araçlarını böyle korudularDolu yağışına karşı araçlarını böyle korudularDolu yağışına karşı araçlarını böyle korudularDolu yağışına karşı araçlarını böyle korudular

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