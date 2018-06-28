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DOLU YAĞIŞINDA KÖPRÜ ALTINA SIĞINDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 01:40 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Bazı vatandaşlar D-100 Karayolu'nda köprülerin altında araçlarını park ederek etkili olan dolu yağışına karşı araçlarını korumaya çalıştılar. Dolu yağışı nedeniyle TEM otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yoğunluk oluştu.

Köprü altında aracını park eden sürücü Adnan Dolgun, "Malesef birinci yağmur da kurtuldum. Bahçelievler'de bir kapalı garaj yetiştirebildim. Şimdi gelirken aşırı derece şimşek gök görültüsü yağmur dolasıyla son çare Bostancı Köprüsü'nü buldum. Bundan sonra ne olacak bilemiyorum belki de sabahlyacağız bu gece" diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Köprü altında bekleyen araçlar
-Yağmurdan görüntü
-D-100 karayolunda ilerleyen araçlar.
-Flaşörlerini yakan sürücüler.
-Vatandaşlarla röp.
-Genel ve detaylar

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